Yurt dışı üretici fiyatları aralık ayında yüzde 0,76 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,76 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,56 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,69 artış gösterdi.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 37,54 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taşocakçılığında yüzde 38,24, imalatta yüzde 37,54 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında yüzde 38,93, dayanıklı tüketim malında yüzde 50,24, dayanıksız tüketim malında yüzde 36,26 artış, enerjide yüzde 11,25 azalış, sermaye malında yüzde 37,82 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 0,72 azaldı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,92, imalatta yüzde 0,72 azalış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında yüzde 0,36, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,41, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,00 azalış, enerjide yüzde 1,77 artış, sermaye malında yüzde 1,36 azalış olarak gerçekleşti.

Yıllık azalış sadece yüzde 11,25 ile kok ve rafine petrol ürünleri endeksinde gerçekleşti

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 11,25 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 57,68, ana metaller yüzde 45,16, elektrikli teçhizat yüzde 43,80 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 3,05 ile metal cevherleri endeksinde gerçekleşti

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherlerinde yüzde 3,05, diğer ulaşım araçlarında yüzde 2,89, diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünlerinde yüzde 2,82 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 1,77, ana metaller yüzde 0,88, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler

yüzde 0,23 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.