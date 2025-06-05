Yurt dışı yatırımcılar hisse alımına döndü, tahvilde satış sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 333,5 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 218,6 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 4 milyar 250,0 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, genel yönetim dışındaki sektör ihraç satımları net 3,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Stoklar..

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 27 milyar 626,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 11 milyar 901,5 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 523,1 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 239,5 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 502 milyon dolar seviyesinde açıklandı.