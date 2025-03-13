Yurt dışı yerleşikler 5 haftanın en büyük hissede alımını yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 159,4 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satışları net 21,4 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satışları 169,3 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 11,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Stoklar ne durumda?

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 34 milyar 547,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 19 milyar 623,6 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 761,8 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 10 milyar 412,2 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 740,1 milyon dolar seviyesinde açıklandı.