Yurt içi üretici fiyat endeksi ocak ayında yıllık yüzde 26,16 arttı

Yeni yılın ilk ayında yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık bazda yüzde 26,16'ya yükselirken, aylık bazdaki artış yüzde 2,66 oldu.



TÜİK açıklaması şöyle:



Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,66, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,64 artış gösterdi.



Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık yüzde 28,42 arttı Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taşocakçılığında yüzde 19,17, imalatta yüzde 28,42, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,02, su temininde yüzde 25,88 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında yüzde 34,08, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,87, dayanıksız tüketim malında yüzde 21,02, enerjide yüzde 3,22, sermaye malında yüzde 28,34 artış olarak gerçekleşti.



Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık yüzde 2,73 arttı



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,46, imalatta yüzde 2,73, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,72, su temininde yüzde 15,61 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında yüzde 2,25, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,34, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,28, enerjide yüzde 2,99, sermaye malında yüzde 1,48 artış oldu.



Yıllık en düşük artış yüzde 0,02 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında gerçekleşti



Yıllık en düşük artış yüzde 0,02 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 3,39 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3,41 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 56,85, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 42,55, metal cevherleri yüzde 42,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Aylık en yüksek düşüş yüzde 1,61 ile metal cevherlerinde gerçekleşti



Aylık en yüksek düşüş yüzde 1,61 ile metal cevherleri, yüzde 0,31 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 0,18 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 15,61, tütün ürünleri yüzde 15,44, diğer ulaşım araçları

yüzde 10,15 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.