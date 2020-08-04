Yurt içi üretici fiyatları temmuzda yüzde 8,33 arttı

04 Ağustos 2020

Türkiye İstatistik Kurumu'nun temmuz ayı verilerine göre sanayinin dört ana sektöründe görülen artışla, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 8,94, imalatta yüzde 7,95, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,69, su temininde yüzde 12,06 oldu.

Ana sanayi gruplarında görülen yıllık değişimler ise ara malında yüzde 8,47, dayanıklı tüketim malında yüzde 14,54, dayanıksız tüketim malında yüzde 8,38, enerjide yüzde 0,65, sermaye malında yüzde 13,50 artış oldu.

Yıllık en fazla düşüşler yüzde 28,9 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 19,89 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde görülürken, metal cevherleri yüzde 29,10, diğer mamul eşyalar yüzde 23,54, tütün ürünleri yüzde 23,11, ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak açıklandı.