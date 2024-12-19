Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 446 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 162 milyar 713,40 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 13 Aralık ile sona eren haftada 164 milyar 159,30 milyon dolara geldi.



Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 95,50 milyon dolar düşüşle 103 milyar 318,80 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 541,30 milyon dolar artarak 60 milyar 840,50 milyon dolara çıktı.



Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 374 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 352 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 726 milyon dolar artış gösterdi.



