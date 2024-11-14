Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 63,4 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 167 milyar 703 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 Kasım ile sona eren haftada 166 milyar 639,60 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 439,70 milyon dolar azalarak 105 milyar 25,90 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 376,30 milyon dolar artarak 61 milyar 613,70 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 352 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 329 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 681 milyon dolar artış gösterdi.