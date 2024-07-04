Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2,07 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 165 milyar 162,2 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 28 Haziran ile sona eren haftada 163 milyar 90,80 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 441,50 milyon dolar azalarak 100 milyar 479,40 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 630,10 milyon dolar azalarak 62 milyar 611,30 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 636 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 6 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 642 milyon dolar düşüş gösterdi.