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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2,3 milyar dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 2 milyar 322,90 milyon dolar artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 162 milyar 839,3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 21 Haziran ile sona eren haftada 165 milyar 162,20 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 688,10 milyon dolar artarak 100 milyar 920,90 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 634,80 milyon dolar yükselerek 64 milyar 241,40 milyon dolara çıktı

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 329 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 44 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 585 milyon dolar artış gösterdi.

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