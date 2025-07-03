Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 479 milyon dolar arttı

27 Haziran haftası itibarıyla yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları bir önceki haftaya göre 479,2 milyon dolar artarak 194 milyar 133,3 milyon dolara yükseldi.

TCMB’nin açıkladığı verilere göre, söz konusu artışın kaynağı ağırlıklı olarak şirket hesapları oldu.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir haftada 729,87 milyon dolar azalarak 118 milyar 25,15 milyon dolara gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları aynı dönemde 1 milyar 209,07 milyon dolar artışla 76 milyar 108,15 milyon dolara çıktı.

Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, toplam döviz mevduatı 677,15 milyon dolar artarken, bu dönemde bireysel döviz hesaplarında 50,79 milyon dolarlık düşüş, tüzel kişilerde ise 729,95 milyon dolarlık artış gerçekleşti.