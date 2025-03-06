Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında: Beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Mart ayı politika faiz kararını bugün 14.00'te açıklayacak.

Merkez Bankası PPK, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında Mart ayı faiz kararını belirlemek için bugün toplanacak. Kurul, 2025 yılının ilk toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e çekmişti. Banka aralık ayında da 250 baz puan indirime gitmişti.

Ardı ardına gelen iki indirim ve açıklanan enflasyon verileri sonra bugünkü toplantı için de 250 baz puanlık indirim beklentisi oluştu.

Faizin 42,5 seviyesine indirilmesi bekleniyor

Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.