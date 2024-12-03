Zam için beşinci veri açıklandı: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar maaş zammı yapılacak?

SGK ve Bağ-Kur emeklisinin yeni yılda geçerli olacak maaş zammı netleşmeye başladı.

TÜİK verilerine göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 ayda enflasyon yüzde 14,6 oldu.

Kasım ayında enflasyon ekim ayına göre yüzde 2,24 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 47,09 arttı. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3.23, ağustos ayı için yüzde 2,47, eylül ayı için yüzde 2,97, ekim ayı için yüzde 2.88, kasım ayı için yüzde 2,24 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 14,53 oldu. Bu zam ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

İşçi emeklileri temmuz ayında yüzde 24,73 zam almıştı.

En düşük emekli maaşı 14 bin 316 liraya yükselebilir

En düşük emekli maaşı mevcutta 12 bin 500 lira olarak ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam kadar en düşük emekli maaşına da zam yapılırsa aralık ayı verisi hariç en düşük emekli maaşı 14 bin 316 liraya yükselecek.