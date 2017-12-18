345 parça eser el değiştirecek

18 Aralık 2017

Alif Art Antikacılık, hafta sonunda “Osmanlı & Karma Sanat Eserleri” başlıklı bir müzayede düzenliyor. Aralarında hat örnekleri, antika objeler ve resim sanatımızın önemli isimlerine ait tabloların yer aldığı 345 eserin yeni sahibini bekleyeceği müzayede, Nişantaşı’ndaki Alif Art Galeri’de, yarın saat 14.30’dan itibaren takip edilebiliyor.

Yılın son müzayedelerinden biri olan satışta muhammen bedeli yüksek eserlerin önemli bir bölümünü hat örnekleri oluşturuyor. Mezatın en pahalı parçasıysa Sâfizade Ahmed Zihni Efendi’nin 1854 yılında yazmış olduğu “Kur’an-ı Kerim.” Eserin satış öncesi tahmini fiyat aralığı 160 bin-180 bin lira. Sami Efendi’nin 45’e 123 santimetre ebatlarındaki “Celi Talik Zerendud Hat Levhası” 120 bin-140 bin lira, Kazasker Mustafa İzzet’in “Celi Sülüs Hat Levhası” 75 bin-80 bin lira ve İsmail Zühdi’nin altı kıt’adan müteşekkil “Sülüs-Nesih Murakkaa”sı ise 50 bin-60 bin liradan alıcı bekliyor.

Ve tablolar...

Satışa sunulacak eserlerin bu akşam saat 19.00’a kadar görülebileceği “Osmanlı & Karma Sanat Eserleri” müzayedesinde önemli ressamlarımızdan eserler de var. Resim koleksiyonlerleri müzayedede Erol Akyavaş’tan “Hallac-ı Mansur Serisi”ne ait iki tabloyu edinme olanağı buluyor. Tabloların satış öncesi tahmini fiyat aralıkları -ayrı ayrı- 90 bin-110 bin lira. Aynı seriden üçüncü bir tablo ise 8 bin-9 bin aralığında alıcı bekliyor. Ayvazovski ekolünden “Deniz Kurtarma” 50 bin-60 bin lira, Şevket Dağ’dan “Rumelihisarı” 40 bin-45 bin lira, Komet’ten “Kompozisyon” 12 bin-14 bin lira, İbrahim Safi’den “Fatih’te Sokak” 12 bin-14 bin lira, Burhan Doğançay’dan “Duvarlar Serisi’nden” 12 bin-14 bin lira ve Abidin Dino’dan “Pencere” 8 bin-10 bin lira tahmini fiyat aralıklarıyla alıcı bekleyen tablolar arasında yer alıyor.

Sultan V. Murad’ın kızı Fehime Sultan’a ait çeşitli evraklar, Cem Karaca’nın, “Kahpe Bizans” filminde de kullandığı kendisine ait iki papak, özel bir koleksiyondan tasarım mobilyalar, tuğralı gümüşler, tombak eserler, tekstiller, Kütahya ve Çanakkale seramikler ile halılar, müzayedede yer alan diğer eserler.

Müzayayedede neler var?

- Safizâde Ahmed Zihni Efendi’den “Kur’an-ı Kerim”: 160 bin-180 bin lira

- Sami Efendi’den “Celi Talik Zerendud Hat Levhası”: 120 bin-140 bin lira

- Erol Akyavaş’tan “Hallac-ı Mansur Serisi”: 90 bin-110 bin lira

- Erol Akyavaş’tan bir başka “Hallac-ı Mansur Serisi”: 90 bin-110 bin lira

- Kazasker Mustafa İzzet’ten “Celi Sülüs Hat Levhası”: 75 bin-80 bin lira

- İsmail Zühdi’den “Sülüs-Nesih Murakkaa”: 50 bin-60 bin lira

- Ayvazovski ekolünden “Deniz Kurtarma”: 50 bin-60 bin lira

- Osmanlı divit: 50 bin-55 bin lira

- Ali Rıza Bey’den “Aşere-i Mucizat”: 45 bin-50 bin lira

- Sultan III. Selim Tuğrası: 40 bin-45 bin lira

- Şevket Dağ’dan “Rumelihisarı”: 40 bin-45 bin lira

- Kemal Batanay’dan “Celi Talik Hat Levhası”: 40 bin-45 bin lira

- Sami Efendi’den “Celi Talik Zerendud Hat Levhası”: 35 bin-40 bin lira

- Osmanlı altın murassa sancak Kur’an-ı Kerim muhafazası: 35 bin-38 bin lira

- Mehmed Hamdi el-Cezairi’den “Hilye-i Şerife”: 30 bin-32 bin lira

- Sultan II. Abdülhamid tuğrası: 25 bin-30 bin lira

- Suzeni yatak örtüsü: 25 bin-26 bin lira

- İbrahim Nükati Efendi’den “Sülüs Nesih Murakka”: 25 bin-26 bin lira

- Fransız yemek odası: 22 bin-24 bin lira

- Yesarizâde Mustafa İzzet Efendi’den “Celi Talik – Zerendud Hat Levhası”: 22 bin-24 bin lira.