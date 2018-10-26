41 ülkeden 88 film Boğaziçi’nde

26 Ekim 2018



Bu yıl 6. kez düzenlenen Boğaziçi Film Festivali, bugün başlayacak. 41 ülkeden 90 yönetmenin 88 filminin sanatseverlere sunulacağı festival, 3 Kasım’a kadar sürecek. Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, THY ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen festival, Robert Redford’un başrolde olduğu “İhtiyar Adam ve Silah” filmiyle açılacak.

10 yerli film, büyük ödülün peşinde

Gösterimlerin Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında gerçekleştirileceği festivalin “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”nda 10 yapıt jüri karşısına çıkacak. Serdar Akar’ın başkan olduğu ve Begüm Birgören, Andaç Haznedaroğlu, Ercan Mehmet Erdem ve Mehmet Aksın’dan oluşan “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması” jürisi “Yılın En İyi Yerli Filmi”ni seçecek. Bir filmin 100 bin lira değerindeki “Büyük Ödül”e lâyık görüleceği festivalin yarışmasına; Banu Sıvacı’nın “Güvercin”, Burak Çevik’in “Tuzdan Kaide”, Cafer Özgül’ün “Sükut Evi”, Mahmut Fazıl Coşkun’un “Anons”, Murat Düzgünoğlu’nun “Halef”, Özkan Çelik’in “Babamın Kemikleri”, Ramin Matin’in “Son Çıkış”, Sefa Öztürk’ün “Güven”, Semir Aslanyürek’in “Kaos” ve Vuslat Saraçoğlu’nun “Borç” filmleri katılacak.

“Dünya Sineması”ndan “Animasyon Kısalar”a

Festivalin “Onur Ödülleri” bu yıl Sergei Loznitsa ve Bent Hamer’a verilecek. Loznitsa ödülünü bugün Grand Pera’da düzenlenecek açılış gecesinde, Hamer ise 3 Kasım’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek kapanış töreninde alacak. 6. Boğaziçi Film Festivali, ulusal ve uluslararası yarışmaların dışında “Dünya Sineması”, “Bi Dünya Belgesel”, “Uzun Yürüyüş” ve “Animasyon Kısalar” bölümlerini içerecek.

Redford'a Oscar getirecek mi?

Oscar adaylıkları sıkça konuşulan filmlerden “Beautiful Boy” ve “İhtiyar Adam ve Silah”, Türkiye’de ilk kez 6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde gösterilecek. Festivalde ayrıca; Çekya, Güney Afrika, Mısır, Ukrayna, Romanya ve Lübnan’ın “Yabancı Dilde En İyi Film” dalında aday gösterdikleri filmler de seyircilere sunulacak.

Dünyanın dört bir yanından

“Tenime İşleyen Kış”, “Tornavida”, “Kış Sinekleri”, “Banliyö Kuşları”, “Korku Kraliçesi”, “Dünyanın Nazik Kayıtsızlığı”, “Memleket”, “Kasım Soğuğu”, “Bomba, Bir Aşk Hikâyesi” ve “Adam”, uluslararası yarışmada.