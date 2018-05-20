Akbank Sanat’ta bir tasarım “Remix”i

20 Mayıs 2018



Bu yıl yirmi beşinci yaşını kutlayan Akbank Sanat, sergi salonlarında tasarım dünyasının ünlü ismi Bülent Erkmen’i ağırlıyor. Bülent Erkmen’in 31 Mayıs’a kadar Beyoğlu İstiklâl Caddesi’ndeki kültür merkezinde görülebilen “Remix” başlıklı sergisi, sanatçının 1970’lerin sonlarından itibaren ürettiği eserlerden bir seçki niteliği taşıyor.

“Remix” sergisinde, Bülent Erkmen’in grafik tasarımın tüm alanlarında ürettiği işlerin (kitap, dergi, afiş, logo vs.) yanı sıra sergi mekânı, sergileme tasarımları ve tiyatro alanındaki çalışmaları bir arada görülebiliyor.

400’ü aşkın tasarım Sergide

ayrıca, sanatçının eşarp, gömlek, takı, çini, halı gibi üç boyutlu nesne tasarımları ve özel projelere yaptığı tasarımlardan da örnekler yer alıyor. “Remix” sergisinde yer alan dört yüzü aşkın işi düşündüğümüzde Erkmen’i bir tasarımcıdan çok Türkiye’nin sosyal ve kültürel üretimini tasarım diliyle sahneye koyan bir rejisör olarak görmek mümkün.

“Kesintisiz bir tercüme pratiği”

“Tasarım her şeyden önce bir yapı kurma sanatıdır. Malzemesi, mekânı, işlevi ne olursa olsun, tasarımsal yapı kendisinden beklenen (sipariş) ile yöneldiği mecra (kişi, kişiler, kitle) arasında hep işler halde kalmalıdır. İster bir dil kurgusu üzerinden somut işaretler göndersin, dolaşıma soksun, ister soyut çağrışımların paylaşımına yol açsın, tasarım özünde kesintisiz bir tercüme pratiğidir” diyen Bülent Erkmen, bu sergiyle kırk yıla yayılan bir yaratım ve üretim sürecini “remix”liyor.

Akbank Sanat salonlarındaki serginin “labirent çağrışımlı kurgusunun dışarıya kapalılığı, izleyiciler sergiyi gezerken işler arasında kaybolsun, yerini yönünü şaşırsın, böylece kendi güzergâhlarını kendileri belirlesinler diye” hazırlandığı belirtiliyor. Bu düzenleme, sanatseverlere kendi okumalarını da sağlıyor. Bülent Erkmen, 1990-2000 yılları arasında, her biri iki yıllık bir dönemi ele alan beş kişisel “sergi/kitap”tan oluşan dizinin sonrasında, 2000-2004 yılları arasını 2004’te “Son İşler”, 2004-2011 yılları arasını ise 2011’de “Son İşler 2” başlığı altında sergilemiş ve kitaplaştırmıştı. Tasarımcının “Remix” sergisi, pazar ve pazartesi hariç her gün 10.30-19.30 zaman diliminde görülebiliyor.

Çeşitli disiplinlerden isimler konuk...

Akbank Sanat, Bülent Erkmen’in kırk yıllık üretiminin “Remix”i niteliğindeki sergi kapsamında bir “Konuşma Dizisi”ne de ev sahipliği yapıyor. Farklı disiplinlerin temsilcilerinin katıldığı söyleşi dizisinde, bugün, sosyolog Bülent Diken “Sinemada Olay ve Başkaldırı” konusunu ele alıyor. Söyleşi, saat 19.00’dan itibaren takip edilebiliyor. “Remix Konuşma Dizisi”ndeki son söyleşinin teması ise “Bir Araya Getirmek ve Yeniden İlişkilendirmek: Basılı Malzemede Müstakil ve Müşterek Yapı.” Grafik tasarımcı Umut Altuntaş’ın katılacağı söyleşi, 23 Mayıs Çarşamba akşamı saat 19.00’dan itibaren gerçekleştiriliyor.