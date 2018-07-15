Alkışa doymayan 'Zorba'

15 Temmuz 2018

NERMİN SAYIN

Ege Denizi efsunludur. Kederler içinde bile olsanız usulcacık bir kıpırdanışı içinize umut kırıntıları serpmeye yeter. İçinizdeki o sızıyı yok sayamazsınız belki ama bir yandan da “Hayat devam ediyor işte” deyiverirsiniz; biraz iyot kokusu, biraz mavi, bir küçük dalgacık yeter buna. Tıpkı, sevdiklerini yitiren John’la Alexis Zorba’nın yaptığı gibi, yaşamı hatırlarsınız onunla. Nicolas Kazancakis’in ünlü romanının dert ortağı iki kahramanı, sevdiklerini acı bir şekilde kaybetseler de, Mikis Theodorakis’in deniz gibi dalgalanan notalarıyla dans ederek atarlar -vücutlarını değilse bile içlerindeki yaşama sevincini öldürecek- zehirli sızıyı “Zorba”- nın finalinde... İşte o finalin bağlandığı "selam", Ankara Devlet Opera Balesi’nin çok sevilen “Zorba” balesinin İstanbul’daki ilk temsilinde tam dört kez tekrarlandı... Âdeta alkışa doymayan bir “Zorba”ydı seyrettiğimiz, Zorlu PSM’yi hıncahınç dolduran seyirciler de alkışlamaya bıkmayan sanat tutkunları... Uzun lafın kısası, 9. İstanbul Opera Festivali kapsamında İstanbul’a gelen gösteri, müziğin dansla ve "oyunculuk"la çok keyifli bir buluşmasıydı.

Bir Ege kasabasına seyahat ettik

Librettosu ve koreografisi Lorca Massine imzalı olan “Zorba” koroyla başlıyor, bir sahnede de Selva Erdener dansçılara bir şarkıyla eşlik ediyor. Bujor Hoinic’in yönettiği orkestra eserin bütününe öyle hakim ki Theodorakis'in müziğine kapılıp gidiyorsunuz. Gürcan Kubilay’ın dekor-kostüm ve Fuat Gök’ün ışık tasarımları mütevazı bir Ege kasabası yaratmış, denizin karşı kıyısında. Dansçılar toplu sahnelerde öyküyü anlatan imgeleri başarıyla taşıyorlar seyirciye.

Parmak uçlarında bir öykü anlattılar

Gelelim sahne üzerindeki ekibe: Eserde; yaşama sevinciyle esrik, başına buyruk, sevgi dolu “Zorba”yı sadece başarılı bir dansçı değil, iyi bir aktör olarak da yansıtıyor Burak Kayıhan... Yunan kasabasına gelip güzel dul Marina’ya âşık olan toy delikanlı John’u canlandıran Eren Keleş’le aralarındaki uyum dikkat çekici. Özge Onat’ın hayat verdiği Marina’yla John’un, Zorba’yla kırılgan ve naif Madam Hortance’ın (Sanem Subaygil) birlikte sahnelerini seyretmek de çok keyifli. Kasabanın sert delikanlısı Manoliones’i canlandıran David Khozashvili ise dansa olduğu kadar rolün duygusuna hakim yorumuyla dikkat çekiyor.