Amanvermez bir dağda sağ kalmak

03 Ağustos 2018

NERMİN SAYIN

Kazazede filmleri tüm dünyada öyle çok seviliyor ki sürekli fırtınadan, depremden, kardan ya da bir başka doğal afetten kaçan/kurtulan kişilerin öykülerini beyazperdede izliyoruz. Ee, görsellikse görsellik, özdeşlik kurmaksa özdeşlik kurmak... Sürekli tırmanan gerilim de cabası... Özetle, aksiyon seven bir sinema tutkununun gönlünü çalacak ne varsa onlarda... Hele bir de gerçek bir öyküden uyarlamaysa ilgi çekeceği neredeyse garanti...

Bu formülü sinemaya taşıyan -bizim vizyon tarihlerimize göre- en yeni film “Sıfırın Altında: Dağdaki Mucize.” Başına gelenleri bir kitapla dünyayla paylaşan eski olimpik sporcu Eric LeMarque’ın öyküsünden beyazperdeye taşınan film, bugün vizyonda. “Hız Tutkusu” filmiyle tanınan Scott Waugh’un yönettiği eser; yaptığı hatalarla yüzleşmek için California’daki uçsuz bucaksız Sierra Nevada sıradağlarında bir eve "sığınan" Eric’le tanıştırıyor seyircileri... Hokey oyuncusu olan ama hataları mesleğini elinden alan, kendi deyimiyle “yönünü kaybetmiş” Eric, bir sabah snowboard yapmak için dağa çıkıyor. Sadece 7 gün içinde görülecek olan bir mahkeme de aklında... Bir anlamda adrenalinle kendinden kaçabilmek için dağın güvenliği onaylanmamış bir bölgesine giriyor. Fakat, o snowboard’ıyla ilerledikçe, amanvermez bir kar fırtınası da dağa yaklaşıyor... Sonrası her dakikasıyla dondurucu soğukla, açlıkla, kurtlarla, dağın diğer sürpriz tehlikeleriyle ve geçmişin hayaletleriyle mücadele...

Tek amaçsa yaşamak!

Geçmiş seni fırtınanın ortasında bile bulur!

Eric’i Josh Hartnett’ın, annesini Mira Sorvino’nun oynadığı film, doğaseverler için keyifl e izlenecek bir yapıt. Görüntü yönetimi etkileyici, öyle ki bu sıcakta filmi seyrederken üşüyorsunuz! Benzerlerinden farkı ise Eric’in; çocukluğu, hırslarına oğlunda karşılık bulmaya çalışan babası, kibri, yaptığı hatalar, annesiyle ilişkisi gibi “dağın öncesi”ne dönen fl ashback’ler. Filmi ilginç yapan bence özellikle bu sahneler.