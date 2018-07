Amerika’da doğdu, Türkiye’de büyüyecek

15 Temmuz 2018

EMRE ALKİN

Kübra Kalkan, New York doğumlu bir girişimci. Birkaç sene önce gelmiş Türkiye’ye ve dönmeyi de düşünmüyor. Hatta gıda sektöründe oldukça yeni bir alanda girişim yapmanın gururunu yaşıyor. Amerikan Sincerely Yogurt firmasının Türkiye ve Orta Doğu hakları ondan soruluyor. Genç yaşına rağmen beni şaşırtan bir iş zekâsı ve hızlı kavrama gücü var. Paylaşmasak olmazdı.

- Okuyucuların tanıması için tam olarak bugüne kadar ne yaptığınızı kısaca anlatır mısınız?

1991, New York doğumluyum. Tüm hayatımı yurt dışında geçirdim; 2013 senesinde Türkiye’ye geldim. Anderson Economic Group adında, Chicago merkezli bir danışmanlık firmasının ülke direktörlüğünü yapıyordum. Daha sonra bu firma Türkiye’den ayrıldı. O sırada TABA AmCham'da İcra Kurulu Üyesi’ydim. Amerika’dan gelen biri olarak, firmalara Türkiye’de bulunma konusunda destek oluyordum. Daha sonra 2017 yaz aylarında Sincerely Yogurt firması Türkiye pazarına girmek istediği için benimle irtibata geçti. Frozen yoğurt pazarının Türkiye’de potansiyel taşıdığını düşünüyordum ve markanın Türkiye ve Orta Doğu haklarını aldım. İlk frozen yoğurt mağazamızı 2017 Eylül sonunda Bağdat Caddesi’nde açtık. Şimdi üç aktif mağazamız var İstanbul’da. Önümüzdeki ay iki İstanbul şubemiz daha açılıyor. Bunun yanı sıra yaz sezonu için Bodrum’da da bir şube açmayı planlıyoruz.

“Ticarete her zaman çok meraklıydım"

- Yaptığınız işi seçmenizde yaşadıklarınız mı etkili oldu, yoksa çocukluktan gelen bir motivasyon mu?

Elbette yaşadıklarım etkili oldu. Kader denen şey beni sürüklüyor olsa gerek, çünkü çocukken biri bana bir gün Türkiye’de yaşayacağımı ve frozen yoğurt işi yapacağımı söyleseydi, muhtemelen şaşırırdım. Fakat çocukken bile ticarete çok meraklı oldum. Belki de bu merakım, bir şekilde bu işin de bana cazip gelmesine sebep olmuştur.

- Anne ve babanızın, ailenizin hayattaki seçimlerinize etkisi oldu mu? Nasıl bir ailede büyüdünüz?

Yurt dışında yaşayan bir Türk ailesinde büyüdüm. Bu bazen kimlik krizine sebep olabiliyor. Ne tam Türk’sünüz, ne de tam ‘Amerikalı.’ Belki de her ikisini de taşıyor olmanın avantajlarını yaşıyor olabilirim. Ailem gelenekselliğe tipik bir Türk ailesinden daha çok önem veriyor; çünkü onlar seneler evvel Amerika’ya gitmiş ve o zamanki gelenekleri muhafaza etmişler. Türkçeyi de bu yüzden birçok yurt dışında büyümüş insana göre daha iyi konuşuyorum. Ailem hâlâ Amerika’da yaşıyor, ama aşıladıkları Türkiye sevgisi benim burada kalabilmemi sağlıyor. Tabii yine de yaptığımın radikal bir şey olduğunu kabul ediyorum, bir nevi sosyolojik vaka diyebiliriz. Genelde şu dönemde insanlar Amerika’ya gitmek istiyorken, ben bir Amerikan vatandaşı olarak Türkiye’de kalmayı tercih ediyorum.

- Bu işi yapmaya ne zaman karar verdiniz? Bugün istediğiniz yere geldiğinizi düşünüyor musunuz?

Temmuz 2017’de karar verdim. Henüz istediğim yerde değil marka, daha bir sene bile olmadı, ama bu bir süreç...

“Sosyal medya çok önemli"

- Sosyal medya yaptığınız işte ne kadar etkili?

Sosyal medya bence, nihai tüketici ile temas edilen her işte olduğu gibi, bizim işimizde de çok önemli. Fakat bizim bir tık daha öteye gitmemiz gerekiyor, çünkü ürün çok farklı, Türkiye’de olan herhangi bir muadiline göre. Dolayısıyla iyi anlatmak şart, ayrıca kendimizi iyi tanıtmamız gerekiyor.

- Yaptığınız iş dünden bugüne ne kadar değişti?

Henüz çok yeni, o yüzden bu soruya cevap veremeyeceğim. Daha zaman var değişime, yeni doğduk!

"Proje insanıyım..."

- Başka hangi mesleği tercih ederdiniz ya da ne yapmak isterdiniz?

Danışmanlığı çok seviyorum, ben kesinlike proje insanıyım. Yaratıcıyım ve ‘out of the box’ yöntemlerim olduğunu düşünüyorum. Bir şeyi sıfırdan başlatmak beni motive ediyor, onun büyüdüğünü görmek bana kendimi başarılı hissettiriyor. Gıda olmasa da yine başka bir firma kurmak, yeniden bir marka getirmek, kimsenin yapmadığını yapmak isterim her zaman.

- Bu işte eğitimin, ilişkilerin ve tecrübenin payı size göre yüzde kaçtır?

Özellikle sizin mesleğinizde. Eğitim yüzde 30, ilişki yüzde 30 ve tecrübe yüzde 40 diyebiliriz.

“Şu an hızlı çekimde gibiyim"

- Bu işte ekmek var mı? Varsa nereden başlamalı?

Doğru lokasyonda yer alırsanız kesinlikle ekmek var. Sağlıklı yaşamı önemseyen, tatlıya sağlıklı alternatif arayan herkesin tüketeceği bir ürün. Rafine şeker kullanılmıyor, bir porsiyon ortalama yetmiş kalori. Dolayısıyla, önce doğru konum belirlenmeli. Sizin ürününüzü önemseyecek kitle nerede, bunu tespit etmeli. İş, bayilik sistemiyle yürüdüğü için, gerisi çok kolay. Bizim anlaşmalı olduğumuz mimari ve teknik hizmetlerimizden yararlanıyorsunuz, anahtar teslim iş yeri sahibi oluyorsunuz.

- Hiç unutamadığınız bir anı var mı?

Sizi çok güldüren ya da şaşırtan, belki de kızdıran? Şu an hızlı çekimde gibiyim, gülüyor, şaşırıyor ve bazen de kızıyorum, evet ama hepsini unutuyorum. Bir süre geçtikten sonra olacak eminim!

- Yaptığınız işte örnek aldığınız kim ya da kimlerdir?

Düne baktığımda bugün daha iyiyse benim için önemli olan o… Herkesin kendi şartlarında en iyiyi yapması başarı, o yüzden ezbere birini örnek almıyorum, çok çalışıyor ve önüme bakıyorum.