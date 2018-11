Atların gölgesi, tarihi Şerefiye Sarnıcı’na vuruyor

13 Kasım 2018



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin projelendirdiği, Süleyman Saim Tekcan’ın 30 yıllık heykel ve gravürlerinden oluşan “Atlar, Hatlar ve Süleymannâme” sergisi, bin 600 yıllık Şerefiye Sarnıcı’nda 7 Ocak’a kadar sürüyor. Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in üstlendiği sergi; at imgesini çağdaş sanatta yeniden yorumluyor ve at türlerine bir yenisini daha ekliyor. Tekcan’ın atı, heykel ve gravür formunda. Sarnıcın duvarlarıyla bütünleşen gravürler, suya yansıyan 3 boyutlu çalışmalar ve duvarlarla örtüşen gölgelerle oluşan görüntüler izleyiciye ilginç bir deneyim yaşatıyor. Süleyman Saim Tekcan, açılışta sergisine dair şu yorumları yaptı: “Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u alması, bizim Anadolu’ya at sırtında gelmemiz koca bir imparatorluğun kurulması, at dediğimiz yaratık olmasaydı, olmayacaktı. Onun için at çok önemli. Bu nedenle dünyada en fazla zirveye ulaştığımız sanatlardan bir tanesi olan hat sanatımızı atlarla buluşturmak istedim.”