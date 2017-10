Bu şirkette fazla mı kaldım acaba?

07 Ekim 2017

Ayşe Nazmiye UÇA

Aynı şirkette 10 yıl ya da daha fazla çalışmak başarı mı?

İş görüşmesi konusunda tavsiye veren yazıları bilirsiniz... Çok sık iş değiştirmenin aday için olumsuz bir puan olduğu gibi bir baskı vardır. Hatta bazen çalışanların olumsuz çalışma koşullarına katlanmalarına neden olur. Kendilerine gereksiz acı çektirip stres içinde belli bir süreyi dolduran çalışanları biliyorum.

CV’nizi yeniden hazırlarken, şirkette kalış süreniz üzerine düşünmeniz gerekiyor.

Aynı yıl içinde birden fazla iş değiştiren kişiler, doğal olarak görüşme yapan kişinin dikkatini olumsuz bir şekilde çekecektir. Bu önyargı ile CV’nizin kenara koyulması bile olası.

Peki ne olmuştur?

İş ortamı beklediğiniz gibi çıkmayabilir. Veya şirketin gerçek yüzünün İK’nın reklamlarında anlatıldığı gibi olmadığını anlamışsınızdır.

Bu durumda kısa sürede ayrılmanız mantıklı bir karar olabilir. Bu durumun başınıza çok sık gelmesinin sorunun sizde olduğu anlamına da geldiğini unutmayın.

Bu, işin bir yüzü. Peki bir şirkette 10 yıldan fazla çalışmanız bir başarı mı?

Eğer neredeyse 10 yıldır aynı pozisyonda ve benzer görevleri yapmakta devam etmişseniz... Sizin için çalan tehlike çanlarını da muhtemelen duymamış olabilirsiniz.

Özellikle büyük kurumsal yapılarda terfi etmenin ya da departman değiştirmenin zor olduğu durumlar olabilir. Geçmişte oldukça normal karşılanıyordu bu durum. Fakat şimdi, yeni “normal” olan kavramlar iş değiştirmenin ideal süresinin 3 ilâ 5 yıl arasında olduğunu söylüyor. Bilişim teknolojisi çalışanları için ise bu süre daha da az.

Bu süreyi nasıl geçirdiğiniz önemli tabii ki:

Eğer çalıştığınız şirkette zaman içerisinde farklı görevler edindiyseniz... Farklı departmanlarda ve farklı sektörlerdeki müşterilere hizmet vermişseniz... Hele bu şirket büyük bir kurum ise kişisel ve kariyer gelişiminiz olumlu bir yönde seyretmiş olabilir.

Uzun yıllar aynı şirkette benzer pozisyonlarda çalışmış olmak kariyerinizi olumsuz yönde etkileyecektir.

Yaptığınız işten ve yöneticilerinizden memnunsanız, kişilik olarak değişiklikten hoşlanmıyorsanız aynı şirkette uzun yıllar kalmanız tabii ki hem sizin hem de şirket yönetimi açısından tercih edilir bir durum. Bu süre zarfında daha yüksek posizyonlar konusunda es geçilmeye başlamışsanız, açıkça yetkinlikleriniz üst düzey görevler için yeterli olmayabilir. Yine de aynı şirkette farklı yetkinlikler elde etmeye çalışmanız, farklı görevler talep etmeniz yani proaktif olmanız gerekiyor.

Ancak bir şirkette sadece tarihsel konular size sorulmaya başlanmışsa, kendinizi tekrarlamaktan başka bir şey yapmıyorsanız ve artık mobilyalardan ayırt edilemez durumda iseniz... Demirbaş kaydınız yapılmadan harekete geçmelisiniz.

Uzun yıllar çalışılan ideal şirketlerde madalyonun öteki yüzü

Çalışmak için ideal şirketler bazen kariyer baltalayabilir. Çok iyi, herkesin çalışmak istediği, “Hangi şirkette çalışıyorsun?” sorusuna gururla cevap verdiğiniz bir şirkette çalışmanın negatif tarafl arı da var...

● Çalışanların çoğunun kalifi kasyonlarının yüksek olması, terfi etmek için önünüzün tıkandığı, hatta imkânsız olduğu durumlar yaratabilir. Bu durumda şirkette, aynı posizyonda çok uzun yıllar çalışmak durumunda kalabilirsiniz.

● Bu tür kuruluşların ücretleri sektör ortalamalarının üzerindedir, iş yaşam dengeleri iyidir ve sizi başka bir iş aramaktan alıkoyan sosyal hakları vardır. Böyle bir durumda zaman içerisinde rehavete kapılarak, gelişmenizi durduran ve sizi körelten bir döngünün başlangıcına girebilirsiniz.

● Gelirlere göre genişlemiş olan bütçeniz ve ödemeleriniz sizi daha az cesaretli yapabilir.

● Şirket bir eğitim ve kişisel gelişim cennetidir, adanın dışında ne olduğu ile fazla ilgilenmeyecek kadar şirketinizden ve kendinizden emin olabilirsiniz.

● İş değiştirmek istediğinizde, şu an çalıştığınız şirketin ismi muhtemel işvereninizi korkutabilir.

Kariyerde zaman makinesi



● 0-1 yıl karşılıklı uyum dönemidir. Birliktelik biterse kimse fazla bir şey kaybetmez.

● 1-3 yıllar her yönüyle işi öğrenmeniz için gereklidir. Ayrılırsanız siz kaybedersiniz.

● 3-5 yıllar da öğrendiklerinizi şirkete geri vermeniz için gereklidir. Ayrılırsanız şirket kaybeder.

● 5 yıldan sonra her iki taraf açısından da ‘vurdumduymazlık’ başlar, yenileme, yenilenme gerekir. Sonraki her terfi veya değişiklikte de bu süre sıfırlanır.