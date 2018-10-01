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Doğayla kültür kol kola: Odessa

Ukrayna’nın liman kenti, mimarisi ve kültürel etkinlikleriyle de ünlü... Yemyeşil parklarıyla uzun molalara çağıran Odessa’nın sokaklarında yürürken birbirinden yetenekli sokak müzisyenlerinin performansları ve Avrupa mimarisini andıran zevkli binalar dikkatinizi çekecek...

Doğayla kültür kol kola: Odessa

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