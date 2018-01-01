“Edwards’ta hedefimiz çok markalı 'gusto' mağazalar"

01 Ocak 2018

VOLKAN AKI

Uzun yıllardır perakende sektöründe olan ve Türkiye pazarında yıllara uzanan bir tecrübesi bulunan RMK Classic CEO’su Füsun Kuran ile geçtiğimiz günlerde kısa bir sohbet etme imkânım oldu… Tabii konumuz trendlerdi… Mağazacılıkta, özellikle Edwards’ta büyüme planlarını paylaştı ama ondan önemlisi “tüketiciyi yakalamak” için oluşturdukları yeni ‘keyifli’ konsepti anlattı. İşimizin parçası trendler oluşturulan yeni formatlarda Türkiye pazarına yenilik getiriyor. Füsun Kuran’dan bunları dinleyelim bu hafta biraz.

Yeni konsept...

Öncelikle Edwards’taki genel konseptler: “Hedefimiz çok markalı organize mağazalar zinciri oluşturmak. Yıllar önce kurulmuş başarılı bir marka ve şimdi perakende de büyümesini istiyoruz. Fakat yeni ve farklı bir konseptle yolumuza devam ediyoruz. Çok markalı, küçük mağazalar, hediyelik mağazalar belki kendinize de hediye verdiğiniz mağazalar oluşturuyoruz… Şu anda 5 mağazaya ulaştık. Kadın ve erkek yarı yarıya. Çatımız altında bulunan Brooks’u da satıyoruz, Replay de satıyoruz… İçine Camp David de koyuyoruz. Önemli olan içindeki ürünlerin iyi seçilmiş olması… İçeriye girdiğinizde markaların hepsinden özel ürünler bulabileceğiniz mağazalar oluşturuyoruz. Kendin de oradan giyinebilirsin, hediyelerini de oradan alabilirsin.”

İzmir ve Antalya'da açıldı

Prestij markaları deyince hemen fiyat aralıkları akla geliyor. Bu konuda Kuran şöyle diyor: “Edwards pahalıdır algısı çok doğru değil, çünkü içerdeki ürünlerin ortalaması 350 TL... 90 liraya da ürün var, 150 liraya da ürün var. Brooks’un genç ve uygun fiyatlı ürünleri de burada… İçerde Faber de var örneğin, kol düğmesinin pek çok çeşidi de var, bileklikler de var. Hani bir şeyleri arayıp arayıp bulamazsınız ama bir mağazaya gidersiniz hem kendinize, hem başkasına bir şeyler bulursunuz... Kısaca aradığınızı bulacağınız mağaza…

Yeni erkeğin, yeni kadının hem kendine hem başkasına hediye alabildiği veya başka bir deyişle, şık, kendine bakan kişilerin kendilerine ya da böyle kişilere hediyeler alabileceği mağazalar bunlar.”

Füsun Kuran mağazalarda tüketicilerin seçilmiş bir ‘gusto’yu yakalayabileceklerini, böylece âdeta onlara özel “trendleri” takip edebilecekleri mağazalar hedefl ediklerini belirtiyor. Kuran şöyle anlatıyor: “Ben burada bayiliklerle büyümek istiyorum. Türkiye genelinde ilk etapta 20 mağazaya kadar çıkmak, her ile bir mağaza şeklinde devam etmek istiyorum. İzmir, Antalya açıldı… İstanbul’da 3 tane var. Ankara’ya açıyoruz. Gaziantep, Trabzon, Samsun, Denizli gibi pek çok ilde açmayı planlıyoruz. Edwards’ta prestij markaları uygun fiyatlarla, çok markalı mağazacılıkla herkese ulaştırmayı hedefliyoruz. En uygun marka kombinlerini yapabileceğiniz konseptte mağazalar... 100 ile 200 metrekare mağazalar bunlar… Bu kombinleri o günün trendlerine, life style konseptlerine göre güncel olarak seçiyoruz. Böylece aslında aksesuardan giyime trendleri de yakalayabiliyorsunuz. Mağazaların güzel bir gustosu var. En küçüğünden en büyüğüne seçilen her parçanın bir özelliği var.”

Mağazalar eğlenceli olmalı

Yeni trendlerden bahsederken, “eğlence” önemli… Kuran’ın görüşü şöyle: “Artık insanlar alışveriş yaparken eğlenceli bir şeyler arıyor. Hem stylish giyinmek istiyor, hem şöyle bir bileklik takayım, şöyle bir sırt çantası alayım diyor. 10 değişik markanın sırt çantası var bizim mağazalarımızda. Böyle sırt çantasını güzel bir takım elbise ve bileklikle kombinleyebiliyor. Bunları küçük metrekarelerde yapıyoruz. Karar vermeyi kolaylaştırmak hedefimiz. Onları da pek çok çeşitle eğlendirmeyi hedefliyoruz. Böylece alışveriş yapmak isteyen insanları motive de etmek istiyoruz. Bu da artık günümüz perakendesinde en zor şeylerden biri… Profil şu: İşe yeni girmiş genç profesyonellerden patronlara kadar bir müşteri kitlemiz var. Biz bu mağazaları başka ülkelerde de açmayı planlıyoruz. İran ve Ukrayna’da da mağazalar açmak için görüşüyoruz.”

Beşiktaş sponsorluğu etkili oldu

Benim gibi Beşiktaşlı birinin bunu sormaması olmazdı… RMK Classic’in diğer markası Brooks’un spordaki bu atılımı ve katkıları için şöyle diyor Füsun Kuran: “Prestij markalarını halka indirmede sporu kullandık. Brooks Brothers ile Beşiktaş’ın sponsorluğunu yapıyoruz. Ben bu fikri götürmüştüm, Rahmi (Koç) Bey de ‘Ticari olarak uygun buluyorsak yapalım’ demişti. Bilinirlik adına bize çok şey kattığını söyleyebilirim. ‘Efendi Beşiktaş’ konsepti vardı o dönemlerde. Bizim de sloganımız 'Centilmen Brooks Brother'… Centilmenlik üzerine kitaplarımız var. Bu kitaplarımız piyasada bulunuyor. Bu iki konseptin birleşmesi bizim için önemli bir iş birliği platformu yarattı. İki konsept birbirine çok iyi oturdu. Biz de duygusallıktan öte bu birlikteliğin uyumunu ön plana çıkardık. Brooks Brothers olarak son dönemde yaptığımız etkili işlerden birinin Beşiktaş’ın resmi giyim sponsorluğu olduğunu düşünüyorum. İtalya’da Inter, Yunanistan’da Olympiakos takımlarını da biz giydiriyoruz. Türkiye’de şampiyon takımla birlikte olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduk. Sezon boyunca yönetim kurulu üyelerine ve tüm futbol takımına modern bir stil yarattık. Oyuncuların hem şık hem de rahat olmalarını önceliğimizde tutarak, tamamı özel üretim olan Beşiktaş’a özel bir koleksiyon sunduk. Çok güzel geri dönüşler aldık. Özellikle Lyon ve Napoli deplasmanlarına giderken takımın giydiği tasarımlar çok beğenildi.”