Geleceğin anılarını yazmak

02 Mayıs 2018

AYŞE NAZMİYE UÇA

Performans, kariyer hedefleri, motivasyon gibi kavramları duymaktan ve okumaktan sıkıldınız mı?

Bu kavramlar çoğunlukla başkaları tarafından bize sorulan şeyler. Yerli yersiz kullanıldıkça içleri boşalıyor ve bize anlam ifade etmemeye başlıyor. Belki de yaşamınızdan ziyadesi ile memnun olup her şeyin olduğu gibi kalmasını istiyor ya da kendinizi hayatın akışına bırakarak yaşamak istiyor olabilirsiniz.

Yine de bulunduğunuz durumdan memnun değilseniz ya da iş, günlük yaşam ve refah durumunuzu değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki gibi bir yol izlemenizi, naçizane, önerebilirim.

Öncelikle bir kağıt kalem alarak işe başlayın. En iyisi bu eski yöntemdir, aynı zamanda yazılanların kolay silinmediğini, silinse bile izi kaldığını görmek kadar güzel bir şey yoktur.

Öncelikle yaşamınıza bir parça bile olsa objektif bakabilmek için kendinizi başka biri gibi düşünerek kendi hayatınıza dışarıdan bir yabancı gibi bakmayı deneyin.

• Hayatınız nasıl?

• Neler yapıyorsunuz?

•Nelere üzülüyor ve seviniyorsunuz?

• Neler sizi sinirlendiriyor?

• Kırılmaları nerelerde yaşıyorsunuz?

• Kırılmalar daha çok nereden geliyor?

• Gerçekten kırılmaları yaşatan kişi, o kişi ya da durum mu?

• Yoksa siz yerli yersiz o kişiyi ya da durumu mu suçluyorsunuz?

• Bu kişi ya da durum olmasaydı hayat nasıl olurdu?

Veya hayatınıza uzaktan baktığınızda gördüğünüz şu anda benim aklıma gelmeyen başka durumları da yazabilirsiniz.

Belki de başkaları sahip olsa mutlu olacağı birçok noktanız olduğunu ancak duruma alışmış olmaktan artık bu değerlerin sizi mutlu etmediğini görebilirsiniz örneğin. Belki sizin fabrika ayarlarınızda yetenek ve sahip olduğunuz şeyler size çok doğal geliyor ve eskisi gibi mutluluk vermiyorsa, bunların farkında olmak ve bu konular için şükretmek iyi bir başlangıç olacaktır.

Bize mutluluk veren konular çoğunlukla gözardı edilir. Yönetim toplantılarını bir düşünün; birçok başarılı ve güzel aktivite yapmışsınızdır ancak toplantının yüzde 80’inde şirketi olumsuz etkileyen bir konuya odaklanır ve istatistikler çok iyiyken bile negatifl ikleri buluruz.

Bunun ardından bu liste içinde iş ve günlük hayatınızda sizi memnun etmeyen, sıkıldığınız, yeter artık dediğiniz konuları birer birer aralarına boşluklar koyarak yazmaya başlayın.

Diyelim ki:

- “Patronum her bir çalışma gününde beni küçük düşüren bir şey yapıyor ve bu davranış beni hasta ediyor.”

- “İyi bir ücret kazanmadığım için dünyanın bir ucunda oturuyorum ve her gün iki saat gidiş iki saat geliş benim enerjimi sömürüyor.”

Buna benzer şeyler...

Ardından boş bıraktığınız bölümlere bu olumsuz durumların karşıtı ya da olmasını istediğiniz şeyleri birer birer sıralamaya başlayın.

- “İşyerinde çok takdir ediliyorum, çevremde bana güvenen ve destekleyen kişiler var.”

- İşyerime yakın bir evi karşılayan gelirim var, işe keyifl e gidip geldiğim bir mekândayım.”

Ya da bunlara benzer...

Bu tabloyu yapmak hoşunuza gitti, bu önerimi denemeye değer buldunuz ve heyecan duydunuz ise her bir olumsuz durumun karşıtı durumu yeni bir temiz sayfaya alıp her durum için atmanız gereken ilk adımı, bu adımın tarifini ve bu adımı atacağınız tarihi yazabilirsiniz.

Bunu yapmak oldukça büyük bir gayret gerektiren bir durumdur. Başlamak istersiniz, ertelersiniz. “Nasılsa ne istediğimi biliyorum yazmaya ne gerek var” diyebilirsiniz. O arada canınız çay yapmak ister, sonra bir telefon gelir unutursunuz. Tek başınıza olmaz ise gerçekten güven duyduğunuz ve aynı şeyi yapmaktan korkmayan bir arkadaşınızla çalışma yapmanızı öneririm.

Böyle bir çalışma size şunu sağlayacaktır:

Şu anda bulunduğunuz durumu yaratan koşullar doğumunuzdan itibaren içinde bulunduğunuz durumlarla, bu durumların oluşturduğu koşullarda attığınız adımlardan ve verdiğiniz kararlardan oluştu. Bir anlamda siz geçmiş tecrübelerinizden ve anılarınızdan yararlanarak bugün bulunduğunuz hale geldiniz.

Peki ya geleceğin anılarını bugünden bilinçli olarak yazdaydınız neler olurdu?