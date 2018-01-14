Geleceğin yeniden tasarımı

14 Ocak 2018

VOLKAN AKI

Bazen, bu kadar yakından takip etmeye çalışmama rağmen, ben bile trendleri birlikte düşünmede ya da bunların arasındaki kombinasyonları anlamada gerçekten güçlük çekiyorum. Farklı yönlerden çok fazla şey yükseliyor ve aslında bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değil…

Örneğin dijital iletişim araçları yükselirken bunlar sağlık sektöründeki dinamikleri de etkiliyor… Sizi çok da sıkmadan bu hafta bazılarından kısa bir özet geçmeye çalışayım istedim… Hani derler ya bütünü ya da ormanı görmeye çalışmak… Bunlar sadece benim notlarım ve çok kısa özetler… Belki size değişik bir bakış açısı yaratır...

Kentler

Neden kentlerden başlıyorum? Çünkü aslında pek çok teknolojik gelişimi kentler tetikliyor. Artan kent nüfusunun ihtiyaçları akıllı ya da dijital şehirler konseptini oluşturuyor. Örneğin artık araçlardan değil, otonom bir ulaşım sisteminden söz ediyoruz… İnsansız araçlar, haritalamalar, yeni ulaşım sistemleri yeni bir dijital kent ve dolayısıyla yeni bir gelecek oluşturuyor. Sağlık sistemi de buna göre oluşuyor. Evlerde bakım, hastaneye daha az gitmek, e-sağlık sistemlerinin temelinde de yine kentler var. Kentler aynı zamanda hızla gelişerek sağladıkları olanaklarla sanatçıları, girişimcileri ve akıllı beyinleri de çekmeye çalışıyor. Çünkü bu gelişim aslında ekonomik bir rekabetin de unsurlarını da taşıyor.

Sağlık

Sağlık sisteminde trendler o kadar güçlü ki… Dikeyde ve yatayda gelişim inanılmaz... Neyi kast ediyoruz? Mesela yatayda sistemler değişiyor; yani e-sağlık gibi önleyici sağlık çalışmaları yapılıyor.

Bunlar hep dijitalleşmeyle ve bakış açısının değişmesiyle doğru orantılı gelişiyor. Örneğin yılda bir kere kontrol yaptırmak yerine, cep telefonuyla kan değerlerinizi sürekli kontrol etmek gibi. Ya da bir saat vasıtasıyla kalp atışlarınızdaki anormallikleri tespit etmek... Dikeyde ise örneğin biyoteknoloji gibi farklı alanların yükselişi var. Kimyasal bazlı ilaçlarla tedavi dönemi giderek kapanıyor. Yine genel değil; kişinin genlerine, yapısına göre tedaviler dönemi başlıyor. Örneğin iyi gelecek ilaç dozajı herkes için farklı olabilecek. Devlet kurumlarının en büyük sorunlarından olan sağlık harcamalarında ise tedavilerde sonuç odaklı yaklaşımlar öne çıkıyor. Yani başarılı tedavilere, ilaçlara destek gibi…

Telekomünikasyon

Aslında bu trend mi? Yani adına ne demek gerekiyor bilemiyorum; ama iletişimin hızının artmasını kastediyorum… Tam tanımıyla örneğin ‘düşünce hızında’ iletişim yeni bir dünya yaratıyor. Özellikle 5G teknolojileri ile birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bir doktorun, robotlarla İstanbul’da ameliyat yapması mümkün oluyor. Ya da sanal bir oyun içinde virtual olarak yer almak mümkün olabiliyor. Otonom taşıtların iletişimi de zaten bu hızlı ağlar üzerinden gerçekleşiyor. Anında tepki verme, karar verme yetisi oluşuyor. Kısaca, bilginin transferi inanılmaz hızıyla neredeyse kullandığımız her şeyi, dolayısıyla hayatımızı değiştiriyor.

Blockhain

Burada ayrıntısıyla yazmayı istiyorum ama, önce kısaca bahsedelim: Geleceğimizi tahmin edilenden daha çok etkileyecek gibi görünüyor. Oluşan bir ikinci internet ağı tanımını yapabiliriz ama daha bağımsız, çok odaklı, merkezsiz bir yapı… Zaten en etkileyici olan da bu; bankacılık sistemi ya da benzeri bir otorite ihtiyacı olmadan pek çok şeyi yapabilmenizi sağlıyor. Fakat tabii yasal gelişimi nasıl olacak? Üzerinde çalışmak, farklı sistemler geliştirmek ne kadar kolay olacak? Bunlar hep soru işareti… Kuşkusuz zaman alacak ama suyun akışının önüne geçmek mümkün değil. Farklı bir yapı doğuyor ve geleceğimize alıştığımızın çok dışında bir çehre kazandırabilir.

Aslında yazacak çok şey var ama ben bugün kısaca bahsetmek, biraz sizi düşündürmek istedim… Bunların ayrıntılarını önümüzdeki günlerde de belki tekrar yazacağız.