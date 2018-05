28 Mayıs 2018

VOLKAN AKI

Ünlü markaların -özellikle turizmde- Türkiye’ye gelmesi önemli. Dünyada yeni trendleri simgeleyen markalardan biri olan Nikki Beach de yükselişe hazırlanıyor. 21 Temmuz’da uluslararası bir parti düzenleyecekler. Beach’lerin yanı sıra 4 otelinden biri Bodrum’da, üstelik başında Bodrum’un turizm ve otelcilik alanındaki tek kadın genel müdürü Arzu Topçu Civak var. Önce biraz öykü ve felsefeden başlayalım. Arzu Topçu Civak şöyle anlatıyor: “Nikki Beach 20. yılını kutluyor bu sene… Jack Penrod tarafından ‘Hayatı Kutlamak’ adına ortaya atılmış bir proje aslında. Nikki ismi ise Nicole’den geliyor. 19 yaşındaki kızını bir trafik kazasında kaybeden Jack Penrod diyor ki: 'Hayat kısa ve önemli. Ben bu hayatı herkese kutlatmak istiyorum.’ Kızının anısına ‘Hayatı Kutlamak’ mottosuyla yola çıkıyor. Miami’de ilk beach club’ını açıyor. Kısa sürede bir life style markasına dönüşüyor. ‘Hayatı kutlamayı herkese bulaştırmak derdindeyiz’ diyerek konseptlerini yaşatmak istiyorlar.”

Bodrum her zaman özel...

Beach’leriyle tanınan marka aslında otelcilikte yeni sayılır. Bu açıdan Bodrum’daki otelin özel bir yeri var. Bunu şöyle anlatıyor Arzu Topçu Civak: “Nikki, aslında genç bir marka ve beach club konseptiyle tanınıyor, otelcilikte de ise çok yeni… 13 beach club ve 4 oteli var dünya genelinde. Dubai bizimle aynı anda açıldı, çok popüler oldu. Ancak biz 2 yıl turizmde çok zor bir dönem geçirdik. Benim bu otel grubunda 6 ay oldu göreve başlamam. Turizmde 2 yıl önce sizinle sohbet etmiş, gidenlerin 'Bodrum gibi bir yer bulamayıp geri döneceklerini düşünüyorum,' demiştim. O tezimin doğruluğu her geçen gün ispatlanıyor. Pek çok marka geliyor ya da gidenler geri dönü- “Hayatı kutlamak” amacıyla yola çıktılar Yıllar önce 19 yaşındaki kızını kaybeden Jack Penrod tarafından “Hayat kısa ve önemli. Ben herkesin bu hayatı kutlamasını istiyorum” düşüncesiyle oluşturulan Nikki Beach’in Bodrum’daki otelinin genel müdürü Arzu Topçu Civak’la konumuz turizm... yor. Her ne kadar sosyo-politik, siyasal sorunlar olsa da Bodrum, Bodrum’dur. İnsanlar İspanya’ya gittiğinde böyle bir servis alamıyor. İspanya çok güzel, ama Türkiye bir mozaik, Bodrum dışında da çok güzel yerleri var. Türkiye’nin ayrı, Bodrum’un ayrı pek çok alternatifi var. Euronun artmasıyla birlikte Türkiye rekabet avantajını da yakalamış durumda. Ben şöyle diyorum, Türkiye bir yarımada, Bodrum bir yarımada ve bizim otelimiz de bir yarımada…”

“White Party” düzenlenecek

Arzu Topçu Civak önümüzdeki dönemle ilgili de şunları söylüyor: “Biz 40 dönümlük bir arazi içindeyiz ve 76 odamız var. Nikki için aslında yeni açılıyormuş gibi hissediyoruz. Talepler de onu gösteriyor. Nikki Grubu, Türkiye’yi çok önemsiyor. Bölgede Dubai çok öne çıktı ama Bodrum’un da ona yaklaşacağını düşünüyorlar. Burada ortam daha doğal, doğasından yemeiçmesine kadar. Bunlar önemli özellikler. Bu yıl kurucumuz Jack Penrod, White Party’miz için yanında bazı ünlülerle birlikte buraya, Bodrum’a geliyor. 21 Temmuz’da düzenlenecek bu partinin Türkiye ve Bodrum’un tanıtımı için de çok önemli olacağını düşünüyoruz. Onların buraya gelmesi kolay değil… Grup otelcilikte büyümek için çalışıyor. Yunanistan, Tayland ve Dubai ile birlikte 4. otelleri Bodrum’da…”

“Bu yıl talepler yüksek başladı”

Yeni sezonun iyi başladığını söyleyen Arzu Topçu Civak şunları anlatıyor: “Otelcilikte servis ve hizmette farklılık yaratmaya çalışıyoruz. Her yerde otel var ama artık iyi deneyim yaratmak her şeyin önüne geçmiş durumda. Bunu yaratamadığınız zaman hiçbir şey olmuyor. Bizim burada 'Nikki Beach Spirit' dediğimiz özel bir eğitimimiz var. Özel olarak kendisi de çalışırken eğlensin, mutlu olsun, böylece de mutlu bir hizmet versin istiyoruz ekiplerimiz. Hayatı kutsamayı çalışanlarımız da yapsın ki misafirlerimize bu duyguyu hissettirebilsin istiyoruz.

Bu yıl sezona gelirsek; iyi başladı. Yurtdışından düğün talebi çok bu yıl… Dünyanın her yerinden insanlar düğünler için geliyor. Bu da önemli bir ekonomi yarattı… En son çok büyük bir Hint düğünü yapıldı. Biz uluslararası her pazardan müşteri alıyoruz. Ama ağırlıklı Avrupalı gelsin istiyoruz. Pek çok marka şimdi yeniden Bodrum’a geliyor. Bunların bir kısmı çok iddialı markalar. Biz de öyleyiz… Hep söylediğim gibi, Bodrum’un bölge ve dünya turizmi açısından özel bir yeri var. Bodrum Yarımadası’nda herkes için bir ürün var. Bu kadar çeşitlilik hiçbir bölgede yok. Sağlıktan güzelliğe, eğlenceden denize…”

Bodrum'daki tek kadın genel müdür

Arzu Topçu Civak, Bodrum’da turizm ve otelcilik alanındaki tek kadın genel müdür… Bu durumla ilgili şunları söylüyor:

"Tutku gerektiriyor"

“Ben yerel ve uluslararası pek çok yerde çalıştım. Dedeman ve Divan’da çalıştım. Divan’da örneğin “Hanımefendiler ve beyefendiler”i öğrendim. Bu aileden gelen bir kültürdü. Sonra Mövenpick ve Kempinski gibi zincirlerde de çalıştım. Nikki Beach ve Otel’de bir Doğan Grubu tarafı var. Yani hem yerel kültürlerimiz var hem de uluslararası bir kimliğimiz var. Ben Bodrum Bölgesi’ndeki tek kadın genel müdürüm… Uluslararası zincirlerde bırakın kadın olmayı, Türk olmak bile biraz zor. Turizm ve otelcilikte kadın olarak yöneticilik yapmanın da zorlukları var. Çünkü bu iş 24 saat süren bir iş… Gecesi, gündüzü, tatili yok. Hem aileniz hem de işinizle ilgilenmeniz gerektiğinden zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Tutku gerekiyor bu işte… Aslında hizmet sektörü kadınlar için başarılı olabilecekleri güzel bir iş… Ama dediğim gibi çok meşakkatli bir iş… İş-yaşam dengesini sağlamak zor. Eşinizin de size çok destek olması gerekiyor. Benim eşim de otelci… Bunun avantajı var.”