“Her işin temeli değer yaratmadır...”

18 Şubat 2018

EMRE ALKİN

Bu haftaki konuğum Nielsen Türkiye’nin genel müdürü Erdem Tolon. Aynı zamanda Orta Avrupa İş Geliştirme Direktörü. Şaka değil, şirkete on sekiz yıl önce stajyer olarak başlamış. Hatta o günle alâkalı bir anısı var. Aslen ekonomist. Rakamlarla arası çok iyi olan genç bir yönetici. Norveç’te de yüksek lisans yapmış ekonomi alanında. Gittiği ülkenin dilini de öğrenmiş. Ayrıca İngilizce ve İtalyanca biliyor. Açıkçası genç ve başarılı yöneticilerle sohbet etmek keyifli oluyor. Paylaşmasak olmazdı.

Okuyucuların tanıması için tam olarak bugüne kadar ve şimdi ne yaptığınızı kısaca anlatır mısınız?

2012 yılından beri Türkiye Genel Müdürü olduğum Nielsen Medya ailesinde uzun yıllardır görev almaktayım. 2017 yılı itibarı ile Türkiye’deki görevime ek olarak Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’ın dahil olduğu Orta Avrupa İş Geliştirme Direktörü olarak da hizmet vermekteyim. Televizyon, radyo, online, mobil, gazete, dergi, sinema ve açık hava mecralarında ölçümlemenin yanı sıra raporlama konularında da çözümler sunarak medya sektörüne değer yaratmaktayız. Nielsen’deki görevlerime ek olarak Mobile Marketing Association (MMA) Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almaktayım.

Yaptığınız işi seçmenizde yaşadıklarınız mı etkili oldu, yoksa çocukluktan gelen bir motivasyon mu?

Yaptığım işi seçmemde, almış olduğum eğitimin rolü oldukça fazla. Eyüboğlu Koleji’nin Matematik Bölümü’nü bitirdikten sonra lisansımı Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde yaptım ve yüksek lisansımı Norwegian School of Economics’te tamamladım. İstatistik ve veri ile geçen eğitim hayatım neticesinde, araştırma sektöründe yer almaya karar verdim.

“Beni kapıdan sokmayan güvenlik görevlisi hala bize çalışıyor"

Bu işte eğitimin, ilişkilerin ve tecrübenin payı size göre yüzde kaçtır? Özellikle sizin mesleğinizde… Bence çalıştığım meslekte eğitimin payı yüzde elli ise ilişkiler ve deneyim de yüzde 25’er paya sahiptir.

Bu işte ekmek var mı? Varsa nereden başlamalı?

Datanın yeni petrol olarak adlandırıldığı dünyamızda kesinlikle ekmek çok. Bence Big Data, yapay zekâ ve IOT üzerinde çalışmaya başlamakta fayda var.

Hiç unutamadığınız bir anı var mı? Sizi çok güldüren ya da şaşırtan, belki de kızdıran... On sekiz sene önce şu anda genel müdür olarak çalıştığım şirkete stajyer olarak başlamıştım. Stajyerliğimin ilk günü kaydım olmadığı için güvenlik beni içeri almamıştı.

Güvenlikte çalışan o arkadaş hâlâ bizimle çalışmakta.

“Sosyal medyadan gelen veri son derece önemli”

Yaptığınız işte örnek aldığınız kim ya da kimlerdir?

Beni iş hayatı konusunda yetiştiren babam ve babamın bana hep örnek gösterdiği rahmetli İbrahim Bodur, eğitime verdiği önem ile Rüstem Eyüboğlu, araştırma, girişimcilik ve yaratıcılık konusunda bana örnek olan Hayri Cem aklıma ilk gelen isimler.

İleride çocuklarınız sizin yaptığınız işi yapsın ister miydiniz? Nielsen Grubu’nun sunduğu çalışma ortamı ve çalışanlara sunmakta olduğu değerler sebebiyle çocuklarımın Nielsen’de çalışmasını çok isterdim. Elbette karar onların.

Sosyal medya yaptığınız işte ne kadar etkili? Çok etkili olduğunu belirtebilirim. Facebook, Türkiye’de kırk sekiz milyona yakın aboneye sahip ve sosyal medyadan gelen büyük veri araştırma sektörü açısından son derece önemli ve etkili.

Bu işi yapmaya ne zaman karar verdiniz?

Bugün istediğiniz yere geldiğinizi düşünüyor musunuz? Bu işi yapmaya lise yıllarında karar verdim. Mezunu olduğum Eyüboğlu Koleji dahilinde yer alan öğretmenlerimizin almış olduğum kararın üzerinde etkisi oldu. Yeni şeyleri öğrenmeyi ve kendimi zorlamayı çok sevdiğim için kariyer hedefimde herhangi bir sınırım yok.

"Yeniliklere açık bir ailede büyüdüm"

Anne ve babanızın, ailenizin hayattaki seçimlerinize etkisi oldu mu? Nasıl bir ailede büyüdünüz?

Annemin kimya mühendisi ve babamın uzun yıllar Çanakkale Seramik gibi büyük bir firmada yönetici olması, hayatta yaptığım seçimlerde etkili oldu diyebilirim. Ağabeyimin genel cerrah olmayı tercih etmesinde annemin ve benim yönetici olarak yabancı bir şirkette çalışmayı istememde babamın etkisi oldu. Ailemi, eğitime önem veren ve yeniliklere açık bir aile olarak tanımlayabilirim.

Yaptığınız iş dünden bugüne ne kadar değişti?

Dijitalleşme, yaşamın tüm alanlarını etkilediği gibi bizlerin de iş yapış şekillerini değiştirdi. On üç sene önce kapsamımız altında yer almayan online ve mobil mecralar, şu anda ilk gündem maddemiz olarak iş planlarımızda yer almaya başladı.

Başka hangi mesleği tercih ederdiniz ya da ne yapmak isterdiniz?

Ben her işin temelinin “değer yaratma” üzerine kurulu olması gerektiğini düşünüyorum. Müşterilere, çalışanlara, şirkete ve kendinize değer yaratabildiğiniz sürece hangi meslek olursa olsun başarılı olabilirsiniz.