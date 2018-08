Hobilere yeni soluk: workshop

13 Ağustos 2018

SELENAY YAĞCI

İş stresinden kaçmanın kestirme yollarından biri kendinle başbaşa kalabildiğin anlar yaratmak... Bunun en güzel örneği de keyifli vakit geçirebileceğiniz hobi etkinlikleri. Hobi temasının bir altbaşlığı olarak anabileceğimiz “DIY” (Do it Yourself) yani “Kendin Yap” akımı son dönemlerde bütün dünyayı sardı. Günümüzde internetin de yardımıyla “Kendin Yap” akımı gençlerde başlayıp orta yaşa kadar yayılıyor. Artık Youtube, Instagram gibi sosyal medya platformlarında yayınlanan “Kendin Yap” temalı videoları izleyenler elbise ya da çanta dikmeyi öğreniyor, mobilyalarını yenilemeye merak sarıyor ve kendilerine yepyeni hobiler yaratıyor. Bu “Kendin Yap” akımının içinde özellikle “Dekorasyonunu kendin değiştir” fikri giderek yayılmaya başladı. Minik bir sephayı boyamakla başlayanlar, mutfak dolaplarına kadar varıyor. Bu tarz etkinliklerle insanlar yeni beceriler de ediniyor.

Öğrenme isteğini artırdı

Bu akımlarla birlikte tüm dünyada bir şeyler yaratma istediği artış gösterdi. Yaratıcı hobiler öğrenme isteğini yükseltirken, ilgili workshop’ların (atölye çalışmalarının) çeşidi de fazlalaşıyor. Örneğin; Türkiye'de son zamanlarda yemek workshop’ları oldukça popüler. Bu alanda birçok akademi açıldı. En son İntema, mağazalarını workshop alanına dönüştürdü. Marka bu sayede satın alacağınız mutfağı deneyimlemenizi de istiyor.

Saç örmeden at binmeye...

Ama workshop deyince artık sadece yemek aklımıza gelmiyor. Seramik yapma, ahşap boyama standartlarının yanında yoga, saç örme, doğa yürüyüşleri, ata binme workshop’ları bile var. Hatta markalar, yüzlerce kişinin katıldığı workshop festivalleri düzenliyor. Bunun yanında anne-baba ve çocuğun birlikte katılabileceği workshoplar da dikkat çekiyor.

Y kuşağının iş hayatına girmesiyle birçok şey değişince kurumsal hayatta işe yarayacak eğitimlerin içerikleri de değişmek zorunda kaldı. Bir girişim fikri olarak başlayan Tezgâhçılar da stresli görünen iş atölyelerini, workshop’ları kendilerince yorumlayarak eğlenceli hâle getirdi. Tezgâhçılar, oyunlaştırarak öğrenme yöntemiyle doğaçlamadan iş ağı kurmaya, hikâyecilik sanatından oyunlara, dijital pazarlamadan eğitimcinin eğitimine kadar pek çok farklı alanda workshoplar düzenliyor.

Özetle workshop trendi giderek çeşitlenip hayatımızda yer edinmeye devam edecek gibi görünüyor.

Markalar da "kendi yap"ı destekliyor

Sosyal medya platformlarıyla yayılan “Kendin Yap” akımının rüzgârına markalar da katıldı. Youtube kanalı açan markalar, yayınlandıkları videolar ile “Kendin Yap” akımına yaratıcı fikir desteği veriyor. Ikea ve Koçtaş bu markalardan bazıları... Örneğin Koçtaş, kısa süre önce “Güzel Fikir” başlıklı hareketi başlattı. Marka, yaşam alanlarını güzelleştirmek isteyenlere “Eskiyle de olur” diyerek ilham kaynağı olacak fikirleri Koçtaş Yaşayan Evler Blog üzerinden sunuyor.

Youtuber'lar atölyeler düzenliyor

Artık herkesin bildiği bir kavram Youtuber’lık... Kısaca tanımlarsak; Youtube’da yayınlandığı içeriklerden para kazanan insanlara Youtuber diyoruz. Günümüzde çocuklar, futbolcu ya da astronot gibi uçuk mesleklerden olmayı hayal etmiyor. Artık onlar da Youtuber, olmanın hayalini kuruyor. Youtuber’lar da nasıl Youtuber olunacağını anlatan workshop'lar bile düzenliyor. Hatta çocuklar için etkinlik mekânı olan Kidzmondo bile yaz kampında birçok etkinliğin yanında Youtuber’lık workshop’una yer verdi. Bunun dışında “Kendin Yap” videoları çeken youtuber’lar da nakış, dikiş, mobilya boyama gibi konularda workshop’lar düzenliyor. Oldukça kalabalık geçen workshop’lar, çok fazla ilgi görüyor.