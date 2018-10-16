Hollywood klasiğinden sahneye: Ghost müzikali

16 Ekim 2018

Demi Moore, Patrick Swayze ve Whoopi Goldberg’ü buluşturan, kadrosu ve duygusal temasıyla Hollywood’un 1990’lı yıllardaki sevilen filmlerinden biri olan “Ghost” (Hayalet), müzikal formatıyla İstanbul’a geliyor. Sam ve Molly karakterleri aracılığıyla sınır tanımayan bir aşkı anlatan “Ghost” filminin müzikali, 19 Ekim Cuma akşamından itibaren Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sanatseverlere sunulacak.

3 dalda Tony ödülüne aday oldu

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin yeni sezondaki ilk müzikal gösterisi olan “Ghost the Musical”, İstanbul’da 28 Ekim’e kadar 13 temsil vermeye hazırlanıyor. İngiltere turnesinin ardından Dubai’de perde açan müzikal, klasikleşmiş şarkısı “Unchained Melody” gibi soundtrack’leri dışında, müzikale özel bestelenen parçaları da izleyiciyle buluşturuyor. Filmiyle pek çok ödül sahibi olan unutulmaz aşk hikâyesinin, 2011 yılında Manchester Opera House’ta prömiyeri gerçekleşen, aynı yılın temmuzunda da Londra West End'teki Piccadilly Theatre'da perde açan müzikal versiyonunun 3 Tony adaylığı bulunuyor.

Filmi 2 Oscar kazanmıştı

Yönetmen Jerry Zucker’ın imzasını taşıyan “Ghost” filmi; Sam ve Molly’nin, Sam’in öldürülmesiyle gizemli bir hâle bürünen aşk öyküsünü anlatıyor. 1990’ın en çok izlenen filmlerinden biri olan “Ghost”, Whoopi Goldberg’e “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” dalında Oscar kazandırmış, senaryosu da akademi tarafından ödüllendirilmişti.