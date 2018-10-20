İstanbul’da güzün adı caz

20 Ekim 2018

İstanbulun köklü sanat etkinliklerinden Akbank Caz Festivali, 28 Ekim’e kadar müzikseverleri 37 farklı mekânda caz müziğiyle buluşmaya davet ediyor. Hafta içi başlayan festival, konserlerin yanı sıra yan etkinlik programıyla da cazı kültür-sanat gündeminin ön sıralarına taşıyor.

Bugün üç konser gerçekleştirilecek

Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif işbirliğiyle gerçekleştirilen 28. Akbank Caz Festivali’nde bugün 3 konser var. Akbank Sanat’ta saat 19:00’da sahne alacak olan Rémi Panossian Trio, modern caz melodilerini sevenlere hitap eden bir topluluk. Son 9 yıl içinde dünyanın farklı kentlerinde 400’e yakın konser veren üçlü; piyanoda Rémi Panossian, kontrabasta Maxime Delporte ve davulda Fred Petitprez’den oluşuyor. Caddebostan Kültür Merkezi ise bugün saat 20:30’dan itibaren Jehan Barbur ve Fırat Tanış, özel bir projeyle sahne alıyor. Günün son etkinliği de Babylon 21:30’da başlayacak olan Karl Hector & The Malcouns konseri.

Mehmet Uluğ anılacak

Festival, yarın Sanat Deliorman ve Uraz Kıvaner Duo’yu ağırlamaya hazırlanıyor. İkili, Akbank Sanat Kafe’de 18:00–19:00 arası sahne alıyor. Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki “Birsen Tezer Eastern Standards” konserinin 20:30’dan itibaren dinlenebileceği festival, yarın akşam ayrıca “Mehmet Uluğ Gecesi”ne sahne oluyor. Aydın Esen Group ve Can Kozlu’nun sahne alacağı etkinlik, bu yıl 4. kez gerçekleştiriliyor. Bir begesel gösterimin de yer aldığı anma gecesi, Babylon’da saat 20:30’da başlıyor.

The Bad Plus, sahnede Caz Festivali’nde

21 Ekim Pazar akşamının konuğu ise The Bad Plus üçlüsü. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alacak olan topluluk; kontrbas, davul ve piyanonun güçbirliğinin güzel örneklerinden biri. Festival kapsamında bu yıl ayrıca “Liselerde Caz” etkinlikleri de gerçekleştiriliyor.

Avishai Cohen konuğumuz olacak

Festivalin bu yılki konuklarından biri de Avishai Cohen ve grubu. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 21 Ekim’de sahne alacak olan Cohen, çağdaş caz ortamının adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Usta trompetçinin müzikteki anlam arayışı ve müzikal enerjisi, ona uluslararası pek çok ödül ve dünya çapında ün kazandırdı.

Nubya Garcia'dan Jamie Cullum'a

Caz Festivali, yeni haftaya Tarkovsky Quartet’le başlıyor. Zorlu PSM’de 20:30’da sahne alacak olan topluluk; piyano, viyolonsel, soprano saksafon ve akordeonun birlikteliğiyle, Tarkovsky’nin sinematografik dehasına atıfta bulunuyor. Festivalin 23 Ekim konukları ise Jamie Cullum ve . Volkswagen Arena’da sahne alacak olan Jamie Cullum, İngiliz cazının en önemli isimlerinden biri sayılıyor. Babylon’da 21:30’da hayranlarıyla buluşacak olan Nubya Garcia ise günümüzün önde gelen saksafoncu ve bestecilerinden. Babylon 24 Ekim’de ise Omar Avital’i sanatseverlerle buluşturuyor. Bas gitar virtüözü ve besteci Omer Avital’in konserinin başlangıç saati 21:30. Ceyl’an Ertem’in akustik performansı ise 25 Ekim’de Moda Sahnesi’nde dinlenebiliyor.