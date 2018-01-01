Kahkaha ve gözyaşı 'Bizim Aile'de

01 Ocak 2018

NERMİN SAYIN

Yeşilçam... Büyük emek ve özveriyle, çılgın bir hızla üreten, yıllarca ülkenin hayal deposu olmuş bir ekol... Bugün bile TV'de filmlerine denk geldiğimizde elimiz kumandaya gitmiyor, oturup ezbere bildiğimiz replikleri hayran olduğumuz oyuncularla birlikte tekrarlamanın keyfini çıkarıyoruz. Hele de Yeşilçam’ı Yeşilçam yapan filmlerden biriyse... İşte bu nitelemeyi sonuna kadar hak eden “Bizim Aile”, bu sezon İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları repertuarında, üstelik müzikli oyun formatında...

Ergin Orbey ve Sadık Şendil başta olmak üzere Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Halit Akçatepe ve Ayşen Gruda gibi usta isimlerin her birinin birer malzeme katarak hazırladıkları nefis bir yemeği andıran oyunu, hele de Münir Özkul’un “Bak beyim...” tiradı efsaneleşmişken sahneye taşımak cesaret işi... Oyunu seyrettikten sonra söyleyebilirim ki hiç de fena bir sonuç çıkmamış ortaya. Filmle tiyatronun dinamiklerinin farklılığını göz önünde bulundurursanız, oyunlaştıran Sinem Bayraktar ile yönetmen Aziz Sarvan başta olmak üzere, tüm ekibin keyifli bir seyirlik ortaya koymak için var güçleriyle çabaladıklarını görürsünüz...

Filmle oyunun en büyük farkı, başta da belirttiğim gibi bu kez bir müzikli oyun yaratılmış olması... Doğrusu bu da önemli bir risk: Aşina olduğumuz ezgiler bu filmlerle o kadar özdeşleşmiştir ki bambaşka notalara kulağımız soru işaretleriyle yaklaşıyor önce. Fakat fazla sürmüyor bu irkilme. Mertol Şalt’ın bestelediği, Sinan Arslan şefliğindeki orkestranın canlı yorumladığı müzikler, tıpkı Sinem Bayraktar’ın bir şarkı sözünde dediği gibi “Kahkaha ve gözyaşı”nın “Bizim Aile”ye taşınmasına kılavuzluk ediyor sanki. Sonsöz: bir Yeşilçam hayranıysanız “Bizim Aile”yi yüzünüzde tebessümle izleyebilirsiniz.

Bir tabak daha koyun sofraya!



Bir yanda Münir Özkul ve efsane rolü Yaşar Usta, diğer yanda Adile Naşit ve müthiş oyunculuk nüvesi... Nevzat Çankara ve Funda Postacı’nın işi hiç kolay değil... İki deneyimli oyuncu kendi Yaşar Usta ve Melek Hanım’larını yaratmışlar, bu yarışa hiç girmeden. “Bizim Aile”de sahnede olduğu anlarda izleyicinin neşesini yükselten isimse damat Şener. “Şekerpare”den de hatırlayabileceğiniz Tarık Köksal, sahne ışığı yüksek bir komedyen... Komedideki başarısını anmak istediğim diğer isimse Feride’yi oynayan Müge Çiçek... Bol bol "Bir tabak daha koyun sofraya!" denen oyunun kadrosu kalabalık... Yalçın Avşar, Zeki Yıldırım, Tankut Yıldız, Pınar Demiral, Tevfik Şahin, Esra Ülger, M. Soner Dinç, Yiğit Ali Uslu, Ercan Demirhan, Onur Demircan, Züleyha Karyağdı, Serkan Bacak, Alp Tuğhan Taş, Gülsün Odabaş ve Cihat Faruk Sevindik’e uyum içindeki sahne birliktelikleri için de alkış yollamalı.

Evin dekoru ve kostümler tanıdık

Bilirsiniz, “Bizim Aile”de bir kadın, diğeri erkek işi görülen meşguliyetlerinden yorulan orta yaşlı Melek Hanım ve Yaşar Usta hayatlarını birleştirir, ortaya 7 çocuklu bir aile çıkar. Ayhan Doğan, sahnede iki ayrı ev tasarlamış, öyle iki ev ki bunlar, onlar evlenince birbirlerine yaklaşıp tek yuva oluyorlar. Resimlerde de göreceğiniz üzre, dekorun çıkış dinamiği de film. Ayşen Aktengiz Bayraşlı’nın kostümlerinde de filmin geçtiği 1970’lerin havası bol bol hissediliyor. Tarık Akan’ın meşhur mavi kazağı bile var... Işıkları Murat İşçi, efektleri Gökhan Suna imzası taşıyan “Bizim Aile”nin müziklerini yorumlayan orkestrayı çok enerjik bulduğumu da söylemek isterim. Sinan Arslan, İlker Peker, Utku Akıncı, Dilara Bayram, Kayahan Erdem, Kahraman Şirin, Ayla Özkan, Mohidil Nizamutdinova Aydın, Gonca Beker, Özge Salar Berber, Deniz Atalay, Ahmet Çelikbaş ve Ayça Özgür’e de bir alkış...