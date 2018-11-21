Kara Hafta’nın teması bu yıl “Mike Hammer”

21 Kasım 2018



Polisiye edebiyata odaklanan Kara Hafta Festivali, 23 ve 24 Kasım’da Pera Palas’ta gerçekleştirilecek. Bu yıl 4. kez düzenlenen festival, polisiyenin ünlü simalarını İstanbul’da ağırlayacak. DenizBank anasponsorluğunda düzenlenen 4. Kara Hafta İstanbul Festivali, Mickey Spillane’in yazdığı ünlü polisiye karakter “Mike Hammer”a odaklanacak. Tüm etkinliklerin ücretsiz olarak takip edilebileceği festivale; Wolfgang Schorlau ve B.A. Paris’in de aralarında olduğu yabancı yazarlar katılırken Ahmet Ümit, Armağan Tunaboylu, Celil Oker, Erol Üyepazarcı, Sevin Okyay, Taner Ay ve İskender Pala da düzenlenecek etkinliklerde okurlarla buluşacak. Festivalin ilk gününde; “Mike Hammer Nedir? Ne Değildir” (15:00), “Yeni Polisiyeler” (16:30), “Güncel Olaylar, Siyaset ve Polisiye” (18:00) panelleri takip edilebilecek. İkinci günün programında ise “En Genç Dedektifl er” (13:30), “Polisiye Roman mı? Polisiye Öykü mü?” (15:00), “Polisiye Roman Nasıl Yazılır?” (16:30) ve “Tarihteki Polisiye, Polisiyedeki Tarih” (18:00) başlıklı toplantılar yer alacak. Komitesinde Doğan Hızlan, Ahmet Ümit, Adnan Özer, Metin Celâl gibi edebiyatımızın önemli isimlerinin yer aldığı Kara Hafta Festivali’nin açılışında “2018 Yılı Polisiye Edebiyatı’na Katkı Ödülü” de sahibine sunulacak. Festival geçen yıllarda Agatha Christie, Georges Simenon ve Ian Fleming anısına gerçekleştirmişti.