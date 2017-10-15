Klasikten caza danstan şiire

15 Ekim 2017

Bu sonbahar 18. sezonunu karşılayacak olan İş Sanat, sanatseverlerle buluşturacağı sanatçı ve grupları duyurdu. İş Sanat’ın 3 Kasım’da başlayacağı yeni sezonunda cazdan klasiğe, dünya müziğinden dansa, şiir dinletilerinden yerli projelere pek çok farklı türün temsilcisini sahnede izlemek mümkün olacak.

Kasımda neler var?

İş Sanat’ta sezon, 3 Kasım’da, Eivind Gullberg Jensen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla açılacak. Soprano Mari Eriksmoen, çellist Umut Sağlam ve kemancı Yiğit Karataş açılış konserinin solistleri olacak. Kültür merkezinin sezondaki ikinci konuklarıysa Kübalı Carlos Acosta ve yeni topluluğu Acosta Danza. Topluluk, gösterisini 7 ve 8 Kasım’da İstanbullu dans severlere sunacak. İş Sanat’ta kasımın bir diğer misafiriyse Lisa Ekdahl olacak. Grammy ödüllü besteci ve şarkıcı, 23 Kasım’da dinleyicilerle buluşacak.

Klasik ve cazın yıldızları

Klasik müzik meraklıları, İş Sanat’ın yeni sezonunda, açılış akşamının yanı sıra Grammy ödüllü Pinchas Zukerman ve Camerata Salzburg’u, yılbaşı etkinliğinde Johann Strauss Orkestrası’nı, akordeoncu Richard Galliano ve kemancı Arabella Steinbacher’e eşlik edecek olan Zürih Oda Orkestrası’nı, piyanist Lars Vogth ile Royal Northern Symphony’yi ve piyanist Gabriela Montero ile Scottish Ensemble’ı dinleme olanağı bulacak. Caz tutkunlarının dinleyebileceği sanatçılar arasındaysa; başarılı vokal Hailey Tuck ile Eric Harland (davul); Joe Sanders (bas) ve Rick Simpson’dan (piyano) oluşan ekibi de yer alacak. Ülkemizde de geniş bir hayran kitlesi bulunan Buika, Yunan sanatçı Glykeria, Ferzan Özpetek’in “Serseri Mayınlar” filminde seslendirdiği “50 Mila” şarkısıyla hatırlanan Nina Zilli ve İspanyol yorumcu Silvia Peréz Cruz ise dünya müziğinin serisinin bu yılki konukları. Dans severlere de Acosta Danza’nın yanı sıra Lyon merkezli dans topluluğu Pokemon Crew’in gösterisi sunulacak.

Türkülere bambaşka yorumlar

“Yerli Projeler” serisi, kültür merkezinde bu yıl da devam edecek. Piyanist ve besteci Tuluğ Tırpan’ın müzik direktörlüğüyle Anadolu ozanlarının türküleri gecesi, Cem Adrian ve Ceylan Ertem yorumuyla Neşet Ertaş türküleri, Sinema Senfoni Orkestrası ve Göksel ile “Beyazperdeden Sahneye Türk Filmlerinden Şarkılar”, Mehmet Erdem ve konukları, Hüsnü Şenlendirici ve Halil Sezai bu yılın proje konserlerinin sanatçıları.

Ve çocuklar için...

İş Sanat’ın şiir dinletileri de sürecek. Genç izleyicilerin dinletilere gösterdiği ilgiden dolayı bu sezon ilk kez, öğlen matineleri düzenlenecek. Dinletilerde Nâzım Hikmet, Gülten Akın, Behçet Necatigil, Orhan Veli ve Sait Faik'in eserleri seslendirilecek. “Bilindik Masalların Yeni Kahramanları” ve “Fantastik Hikâyeler Makinesi” adlı çocuk oyunları da devam edenlerden.