Koleksiyonerlere 464 eser sunulacak

13 Ekim 2018



Alif Art Antikacılık A.Ş., hafta sonunda Osmanlı ve karma sanat eserleri ile kitap, harita ve gravür satacağı iki bölümlü bir müzayede gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Alif Art’ın Nişantaşı’ndaki kendi galerisinde, yarın düzenlenecek olan mezatta 464 lot eser koleksiyonerlere sunuluyor.

Ünlü ressamlardan tablolar, hat örnekleri, Kütahya ve Çanakkale seramikler, tasarım mobilyalar, antika objeler, gemi ekipmanları, kitap, harita ve gravürlerin satılacağı müzadenin muhammen bedeli en yüksek yapıtı, Nuri İyem’in “Kayınvalide ve Eltiler” adlı tablosu. Modern resmimizin öncü isimlerinden İyem’in kızı Müjde Tanla’nın koleksiyonunda yer alan, 100’e 200 santimetre ebatlarındaki, 1977 tarihli imzalı tablonun satış öncesi bedeli 600 bin lira. Alif Art’ın mezatında aynı koleksiyondan 7 Nuri İyem yapıtı daha koleksiyonerlere sunuluyor. Sanatçının “Mühür Gözlüm” adlı tablosu ise mezatta 170 bin lira muhammen bedelle alıcı bekliyor. Müzayedede günümüz ressamları arasında eseri en yüksek fiyata alıcı bekleyecek isimse Ahmet Güneştekin. Sanatçının bir tablosu 140 bin liradan mezata çıkıyor.

Alif Art Antikacılık A.Ş.’nin müzayedesinde hat örnekleri de var. Hat çalışmaları arasında, antikacı Ali Kazgan’ın koleksiyonunda yer alan, İsmail Zühdi Efendi’ye ait celi sülüs hat levhası 90 bin lira muhammen bedelle en pahalı parça.

Klasik resim sanatımızın ustalarından eserler de müzayedede koleksiyonerlere sunuluyor. Özel bir koleksiyona ait tablolar arasında Şevket Dağ, Şefik Bursalı, İbrahim Çallı, Nedim Günsür, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Turan Erol’un önemli çalışmaları yer alıyor. Sanatseverlerin tanıtım sergisini bu akşam saat 19:00’a kadar Alif Art’ın binasında görebileceği müzayedenin ilk bölümünde değişik ülke ve yıllara ait sinema afişleri, son bölümünde ise; dümenler, pusula dolapları, makine telgrafl arı, palangalar gibi gemi ekipmanları koleksiyonerlere sunuluyor.

EN GÖZDE 17 YAPIT

- Nuri İyem’den “Kayınvalide ve Eltiler”: 600 bin lira

- Nuri İyem’den “Mühür Gözlüm”: 170 bin lira

- Ahmet Güneştekin’den “Hz. Yunus’u Kurtaran Cebrail”: 140 bin lira

- İsmail Zühdi Efendi’den “Celi Sülüs Hat Levhası”: 90 bin lira

- İbrahim Çallı’dan çift taraflı “Manolyalar” ve “Sepette Meyveler”: 90 bin lira

- Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan “Edirne”: 75 bin lira

- Turan Erol’dan “Verandadan Ötesi”: 70 bin lira

- Erol Akyavaş’tan “Kimya-i Saadet”: 70 bin lira

- Şevket Dağ’dan “Ayasofya Camii Cümle Kapısı”: 70 bin lira

- Zekai Ormancı’dan “Beyazda Koşan Figür”: 65 bin lira

- Mustafa Ata’tan “Dans”: 60 bin lira

- Zekai Ormancı’dan “O Ülkenin İnsanları”: 55 bin lira

- Sabri Berkel’den “İki Leke”: 50 bin lira

- Şadan Bezeyiş’ten “Gün Doğarken”: 50 bin lira

- Balkan Naci İslimyeli’den “Söz Dinleyen Çocuklar”: 50 bin lira

- Nuri İyem’den “Portre”: 45 bin lira

- Şefik Bursalı'dan "Bursa, Yeşil Türbe": 45 bin lira