Mağaza içi alışveriş yeniden keşfediliyor!

03 Haziran 2018

VOLKAN AKI

Biraz da ilgi çekici olmasından dolayı o kadar çok online alışverişe odaklandık ki yeni alışverişlerin sadece buradan yapılacağı gibi düşünceler bile doğdu... Oysa alışverişte, tüketici trendlerinde bütünsel deneyim öne çıkıyor. Hatta bazı online siteler kendi fiziki mağazalarını açarken, fiziki mağazaları olan markalar da kendilerini online alana taşıyorlar. Kısaca tüm deneyim, ürün ve ortamın bağımsız kanallara yayılması söz konusu. İşte geçtiğimiz günlerde Berlin’de ziyaret etme olanağı bulduğum Visa’nın “Perakende Deneyim Laboratuvarı” @Spielfeld’teki konuşmalar ve tartışmaların konusu tam da buydu. Hatta mağaza içi alışverişin “yeniden keşfi”nden bahsediyorlardı. Bu yeniden keşif ise müşteriler, partnerler ve teknoloji sağlayıcıları yanında perakende uzmanlarıyla geleceğin perakendesinin yeniden oluşturulmasını kapsıyor.

Moda ile teknoloji buluşuyor

Visa yöneticilerinden Merkez Avrupa Direktörü Albrecht Kiel ve Global Müşteriler Kıdemli Başkan Yardımcısı Suzan Kereere, e-ticaretin olağanüstü bir hızda büyüdüğünü belirtirken aslında fiziki mağazaların yaşanan bu perakende devriminde çok önemli rol oynamaya devam ettiğini anlatıyordu. Çok kısa zamanda “mağaza içi devrim” özellikle ana caddede büyük marka ve mağazalardan başlayacak gibi görünüyor. Özellikle mağaza içinde modayla buluşacak olan teknolojiler, deneyimin sınırlarını oldukça yüksek bir düzeye çıkaracak. Mağaza içi teknolojiler gelişirken bunların bizim yaşam rutinlerimiz içine de entegre olabileceğini yakın zamanda görebileceğiz.

POS’tan POX’a geçiş dönemi

“@Spielfeld” olarak adlandırılan, Visa Berlin Perakende Deneyim Laboratuvarı’nda bu teknolojilerin ‘demo’ versiyonlarından da örnekler görme imkânımız oldu. Tabii tüm bu veri akımı içinde Visa POS, yani çeşitli teknolojilere sunulan Payment Of Sales-Satış Noktalarının artık POX, yani Payment Of Experiance haline geldiğini de vurguluyor. Bu laboratuvarda, pek çok çözüm sağlayıcı partner ile birlikte birlikte yaratılan mağaza içi inovasyon örnekleri bulunuyor. Bunlardan birkaçını sizinle paylaşacağım.

5 İnovasyon örneği

Uzaktan sipariş deneyimi

İşe gidiyorsunuz, biraz da geç kaldınız. Kahvenizin ve kruvasanın almaya hazır olmasını istiyorsunuz. Bir mesaj göndermeniz yeterli. Köşedeki kafeye uğradığınızda hepsi hazır olacak. Ya da metrodan tam çıktınız, köşedeki kafenin o gün size hediye kahve ısmarladığını hemen cep telefonundan öğrenebiliyorsunuz. Bu mağazalarda raftan ürününüzü kaldırdığınızda, alttaki sensörlerle o kasaya zaten bildirilmiş oluyor bile... Kolayca kasada hızlı ödeme yapmak ya da sadece barkod okutarak da ödemeyi gerçekleştirmek mümkün...

Kasada ödeme çağ atladı

Gördüğünüz bu kasa tamamen insansız ve hem barkod okuyor hem de üste yer alan kamera ile ürünleri tanıyor. Bu da tabii mağaza içi deneyimde büyük bir aşamayı temsil ediyor. Aldığınız ürünleri bu sepetin içine yerleştiriyorsunuz. Ve telefonunuza yüklenmiş, içine bir dijital ödeme kartı tanımlanmış barkod okuyucunuz ile kasa üzerindeki veya sepetteki barkodu okutuyorsunuz. Birkaç saniye beklemekten başka yapacak bir şeyiniz yok! Eğer eksik veya ödenmeyen bir ürün olursa uyarısını zaten hemen alıyorsunuz.

Bu t-shirt’ü nasıl alacağız?

Mağazada gördüğünüz tişörtü oradaki küçük ekrandaki okucuya gösterdiğinizde, tüm bilgileri sizinle görüntülü olarak paylaşıyor. Kumaşın niteliği, üretimi, nasıl kullanabileceğiniz… Almaya karar verdiğinizde ödeme için barkodu okutmanız yeterli. Hemen çantanıza atıp mağazadan çıkabilirsiniz. Oldu ki birisi ödeme yapmadan bu tişörtü çantasına ya da sepetine attı... İşte o zaman daha bölgeden uzaklaşmadan, sistem ödeme yapılmadığını algılayarak, alarmı devreye sokuyor.

Ekranda karşılaştırma yap Bu gözlük reyonunda gözlükleri aldınız, taktınız, ama acaba hangisi daha iyi duruyor? İşte bunu görmek için reyondaki kameralı ekrandan fotoğrafınızı çekip inceleyebilirsiniz. O an canlı görüntünüzü de oraya alabilirsiniz... Tabii böyle dışardan bakarak ve karşılaştırarak seçim yapabilmek yeni mağaza içi teknolojilerin size sunduğu bir ayrıcalık aslında... Üstelik bunu internete bağlanıp arkadaşlarınıza, karınıza da gönderip fikir alabilirsiniz.

Masadaki tabakları seçmek

Bir porselen mağazasında masa takımlarının desenlerinden kaç tanesini sergileyebilirsiniz? Oysa dijital bir ekran ile entegre edilmiş bu masada yüzlerce desen hatta model çeşidini görmeniz de mümkün... Üstelik bu ekranı yine kullanarak hemen satın alabilir ve paketin de eve gitmesini isteyebilirsiniz... Siz de kolay ve hızlı alışverişi üstelik ağır kutuları taşımadan gerçekleştirmiş olursunuz...