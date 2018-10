Melodinin binbir rengi, İş Sanat'ta

14 Ekim 2018

İş Sanat’ın yeni sezonunun programı açıklandı. Kültür merkezinin 19. sezonu; klasik müzikten caza, dünya müziğinden yerli projelere, şiir dinletilerinden çocuk oyunlarına uzanan pek çok etkinliğe sahne olacak. Biletleri hafta içinde satışa sunulan yeni sezonun ilk konseri, yenilikçi fikirleriyle dikkat çeken orkestra şefl eri arasında anılan Anu Tali yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından 8 Kasım akşamı verilecek. Açılış konserinin solistleri, İş Sanat'ın “Parlayan Yıldızlar” serisinden viyolacı Emir Kemancı ve kemancı Gamze Erengönül olacak.

Klasiğin ustaları...

Klasik müzik sevenler, İş Sanat’ın 19. sezonunda köklü orkestraları ve ünlü solistleri dinleme olanağı bulacak. Fransız piyanist Lucas Debargue ve Basel Oda Orkestrası, doğaçlama yeteneğiyle dikkat çeken Gabriela Montero ve Scottish Ensemble, kemancı Renaud Capuçon ve Wiener Concert-Verein, mandolinci Avi Avital ve Cappella Gabetta, ünlü mezzosoprano Magdalena Kozená ve The Orchestra of the Age of Enlightment, bariton Shen-Yang ve Borusan Quartet, soprano Céline Scheen ve L’Arpeggiata, piyanist Garrik Ohlsson ve Boston Symphony Chamber Players sezonun “klasik” konukları arasında yer alacak.

Dünya müziğinde neler var?

İş Sanat, mayısa kadar sürecek olan sezonunda dünya müziğinin farklı renklerini de sanatseverlere sunulacak. Piyanist Ariadna Castellanos’un dinletisi, kara mizah ve dark kabarenin temsilcisi The Tiger Lillies’in şovu, Cirque du Soleil’in baş solisti Francesca Gagnon ve besteci Rene Duperé’nin Semplice Quartet eşliğinde sahne alacağı konser, bu yılın dünya müziği geceleri olacak.

Ariadna Castellanos geliyor

Günümüz elektronik müziğini geleneksel flamenko müziği ile birleştirerek kendine has bir müzikal dil yaratan genç piyanist Ariadna Castellanos, 25 Ocak 2019’da sanatseverlerle buluşacak.

Yerlilerden dinletilere

İş Sanat’ın her sezonunda kendine yer bulan caz, bu sanat mevsiminde de öne çıkanlar arasında yer alacak. Caz müziğin efsane isimlerinden biri sayılan, “Özgürlük Madalyası”; 10 Grammy ve 1 Emmy ödül sahibi Arturo Sandoval, kültür merkezinin bu yıl ağırlayacağı konuklar arasında yer alacak. Klasik pop, caz ve blues’u bir potada eriterek ortaya çıkardığı kendine has stiliyle Sarah McKenzie yılın cazcı konuklarından bir diğeri olacak. Yılın “Yerli Projeler”i arasında ise; Halikarnas Balıkçısı’nın “Mavi Sürgün” kitabından esinlenen piyanist ve besteci Sabri Tuluğ Tırpan’ın aynı adlı eserinin prömiyeri ve “Doğunun Batısı, Batının Doğusu” da yer alacak.

İki çocuk oyunu da var

Edebiyatseverlere hitap eden dinleti serisi 19. sezonda da sürecek. Müziklerini besteci ve orkestra şefi Serdar Yalçın’ın bestelediği gecelerde; Nâzım Hikmet, Orhan Veli, Sait Faik Abasıyanık ve Sabahattin Ali’nin yapıtları, usta oyuncular tarafından seslendirilecek. Serdar Biliş’in yönetmenliğini üstlendiği, Yekta Kopan’ın yazdığı ve Sevinç Erbulak’ın anlatıcı olarak sesiyle hayat verdiği “Orman Lokantası” ve Gonca Vuslateri’nin yazıp Alican Yücesoy’un anlatıcı olarak sahneye çıkacağı “Kırmızı Başlıklı Kız Uzayda” ise sezonun çocuk oyunları. İş Sanat çatısı altında genç ve yetenekli “Parlayan Yıldızlar”ın konserleri her sezonda olduğu gibi Milli Reasürans’ta gerçekleştirilecek. İş Sanat, yeni sezonun “Parlayan Yıldızlar”ını gelecek ay duyuracak.