Müzikle yoğrulmuş bir 'ömür'

08 Mayıs 2018

NERMİN SAYIN

Bir kez daha ikna oluyorum ki bahara en çok caz yakışıyor... Sahneyeyse dört mevsim, müziğe âşık sanatçılar... Onlardan birini, 1965 yılından beri mikrofonu elinden bırakmayan Ömür Göksel’i dinliyoruz NG Afyon'un konsere ayrılan salonunu tıklım tıklım dolduran müzikseverlerle birlikte... Frig Vadisi Bisiklet Turu için kentteyiz ve şanslıyız ki bu yıl 18. kez düzenlenen Afyonkarahisar Caz Festivali de o akşam açılıyor. Hüseyin Başkadem’in Genel Sanat Yönetmenliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen festivalin “Onur Konuğu” Ömür Göksel. Pozitif enerjisi ve birbirinden usta isimlerden oluşan orkestrasıyla sahne alan Göksel, “Strangers in the Night”tan “Love”a, “As Time Goes By”dan “Autumm Leaves”e, “Tek Başına” dan “My Way”e müzikseverleri kuşaklardır mest eden şarkılardan oluşan bir repertuar yorumluyor o gece... Ayten Alpman, Cenk Koray ve Claude François gibi ustalar, şarkı aralarında anekdotlarla konuk oluyorlar Göksel’in konserine... Kemal Günüç şefl iğindeki birbirinden usta müzisyenler enstrümanlarını konuşturdukça Ömür Göksel coşuyor, Göksel coştukça orkestra üyeleri... İnanmayan yandaki fotoğrafa bakabilir! Tabii bu buluşmadan en kârlı çıkan kentte keyifl i bir caz molası veren sanatseverler...

Kimler sahne alacak?

18. Afyonkarahisar Caz Festivali, 10 Mayıs’a kadar ülkemizden ve dünyadan müzisyenleri ağırlamaya devam ediyor. Festivalde sahne alacak isimler arasında cazın genç vokallerinden Kristina Riljakova ve grubu ile oyunculuk da yapan Tereza Krippnerova da yer alıyor. Küçük yaşlardan beri sahnede olan Kristina Riljakova’nın konseri 8 Mayıs Salı akşamı, Tereza Krippnerova’nınki ise 10 Mayıs Perşembe akşamı dinlenebiliyor.