Notalar İstanbul’u saracak

20 Ekim 2018

Bu yıl 30. kez gerçekleştirilen ENKA Kültür Sanat Müzik Buluşmaları, yeni sezonun ilk bölümünde İdil Biret’ten Gökhan Aybulus’a, Borusan Quartet’ten Burçin Büke’ye pek çok ünlü sanatçı ve grubu müzikseverlerle buluşturacak. Fazıl Say’ın piyano resitaliyle başlayan sezonun ilk bölümü, 18 Aralık’a kadar klasikten caza müziğin farklı renkleriyle sürecek.

İdil Biret’le buluşma...

ENKA Oditoryumu, gelecek hafta dünya çapında “mucize parmaklar” olarak tanınan usta piyanist İdil Biret’i ağırlayacak. İdil Biret; Bach, Beethoven, Rachmaninov ve Debussy’nin eserlerinden oluşan bir programla 23 Ekim Salı günü dinleyicilerle buluşacak.

Ekim ayının son etkinliği, 30 Ekim’de müzikseverlerle bir araya gelecek olan Gökhan Aybulus ve Nemeth Quartet’in konseri olacak. 2017 Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın Piyanisti” seçilen Gökhan Aybulus ve “Yılın Oda Müziği Topluluğu” ödülünü alan Nemeth Quartet, Rachmaninov ve Dvorák’tan eserler çalacak.

Aralık “Saklı Seçilmişler”le başlayacak

Kasımda farklı türlerde 4 konsere mekân olmaya hazırlanan ENKA, yılın son ayında klasik müzik ağırlıklı bir programı sanatseverlerle buluşturacak. 30. Yıl ENKA Kültür Sanat Müzik Buluşmaları’nın aralıktaki ilk konukları, uzun zamandır yurtiçi ve yurtdışında birlikte sahne alan piyanist Burçin Büke ile Güvenç Dağüstün olacak. “Saklı Seçilmişler” başlıklı konser, 4 Aralık’ta dinlenebilecek.

Barış için Müzik Orkestrası’nın “Neşeli Pazarlar” etkinliği de Kültür Sanat Müzik Buluşmaları’nın ilk bölümünde takip edilebilecek. Çocuklardan oluşan orkestranın Çaykovski’nin son bale yapıtı olan “Fındıkkıran”ı seslendireceği konser 9 Aralık’ta tüm çocuklar için ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Kasımda kimler sahneye çıkıyor?

ENKA, Oditoryumu kasıma Tolga Salman & Kağan Korad Duo konseriyle başlayacak. 2017'de bir araya gelen ikili, 7 Kasım’da Arjantin melodileri, Klasik Batı Müziği ve Türk bestecilerin yapıtlarından oluşan bir repertuarla sahne alacak. Program; Borusan Quartet’in 13 Kasım’da, Arkas Trio’nun 21 Kasım’da, Kerem Gö rsev Vocal Jazz Project Feat. Elif Çağlar’ın 27 Kasım’da vereceği konserlerle sürecek.

2018, klasik müzikle kapanacak

ENKA, 11 Aralık’ta “Kuvayi Milliye’nin İnsan Manzaraları”nı ağırlayacak. Gecede, şef ve besteci Murat Cem Orhan’ın klarnetçi Arda Serindağ, viyolonselci Burak Ayrancı ve solistler Utku Bayburt ile Özgür Özaslan'la hayata geçirdiği quartet projesi izleyiciyle buluşacak. Murat Cem Orhan, içlerinde edebiyat eserlerinden ilham aldığı ödüllü bestesinin de yer alacağı “Kuvayi Milliye'nin İnsan Manzaraları” konserinde 10 farklı eser için piyanonun başına geçecek. Kültür Sanat Buluşmaları, Borusan Quartet’in 18 Aralık'ta gerçekleştireceği konserle sona erecek.

Üç kentte trompet nağmeleri

Tekfen Filarmoni Orkestrası, sonbahar konserleriyle Ankara, Mersin ve İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. “3 Denizin Sesi” olarak gösterilen orkestra, Aziz Shokhakimov yönetiminde; 24 Ekim’de Ankara’da, 25 Ekim’de Mersin’de, 26 Ekim’de ise İstanbul’da sahne alacak. Günümüzün yetenekli trompetçileri arasında gösterilen genç sanatçı Omar Tomasoni’nin solist olarak katılacağı konserler; Ankara’da CSO Sahnesi’nde, Mersin’de Mersin Kültür Merkezi’nde, İstanbul’da ise Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Konserlerin repertuarında; Aleksandr Harutyunyan’ın sevilen eserlerinden “Trompet Konçe rtosu”, doğumunun 100. yıldönümü anısına Leonard Bernstein’ın “On The Town Suiti”, George Gershwin’in “Mavi Rapsodi”sinin ünlü Rus trompetçi Timofei Dokschitzer tarafından yapılan düzenlemesi ve Antonín Dvorák’ın “Sol majör 8. Senfoni, Op. 88” başlıklı eseri yer alacak.

Konserlerin solisti Tomasoni

Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın sonbahar konserlerinin solisti olan 1984 doğumlu İtalyan sanatçı Omar Tomasoni, 2013 yılından bu yana Royal Concertgebouw’un solo trompetçisi olarak görev alıyor. Wonderbrass Quintet’in de kurucu üyelerinden olan Omar Tomasoni, genç yaşına rağmen enstrümanına hakimiyeti ve başarılı icrasıyla tüm dünyada sanatseverlerin beğenisini kazanmış bir isim. Omar Tomasoni "trompetin altın çocuğu" olarak anılıyor.