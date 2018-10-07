O şarkı artık anılarda çalacak

07 Ekim 2018



Öyle sanatlar var ki onu bir ömür boyunca yapanlar, artık sadece ustası değil, bizzat işin kendisi oluyorlar... Örnek mi: İşte Charles Aznavour...

Hafta içinde aramızdan ayrılarak hayranlarını yasa boğan ünlü sanatçı, yıllardır yalnız “şarkıcı” değil, sevenleri için bir “şarkı” da aynı zamanda. “Peki ama hangisi?” dediğinizi duyar gibiyiz... İşte onu söylemek zor! Belki en ünlü eserlerinden biri, belki de gençlik yıllarında Edith Piaf’la birlikte mırıldandığı bir başkası... Belki de masasında yarım kalan, üzerinde en son çalıştığı...

6 dilde söylerdi

94 yıllık yaşamının ilk gençliğinde ünlü isimler için yapıtlar besteleyen, 30’lu yaşlarda önce Fransa’da; ardından tüm dünyada üne kavuşan, çok çalışarak geçen ömrünün 70 yılından fazlasında müzikle yoğrularak “Fransa’nın Frank Sinatra’sı” olarak anılan, bu yıllar boyunca sayısız besteye imza atan, 180 albüm çıkarıp 80 filmde oynayan bir sanatçıysa bahsettiğiniz, bunu belirlemek gerçekten zor... Hele eserlerini Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Almanca ve Rusça seslendirebilen, son günlerine kadar çalışan bir isimden söz ediyorsak bu daha da zor...

Ama bir yandan kolay da “Hangisi?” sorusunun cevabı. Hem kolay hem kişisel! Sizin anılarınızda hangisiyle yer ettiyse, işte o!

N.S.