Öğrenmek her zaman trend

24 Ekim 2018

Hiçbir zaman modası geçmeyecek bir fiil: Öğrenmek. Ve son yıllarda önemi daha da anlaşılan dev bir alan: Tasarım. Bu iki kavram, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali’nin ana çıkış noktaları. Vitra sponsorluğunda düzenlenen bienal, bu yıl “Okullar Okulu” anabaşlığında düzenleniyor ve 4 Kasım’a kadar İstanbul’un 6 kültür kurumunda açılan sergilerle bu iki kavramı birleştiriyor. Jan Boelen küratörlüğünde düzenlenen bienali ücretsiz gezmek mümkün.

Öğrenme ve tasarımla ilişkimizi sorgulayan pek çok proje ve etkinliğe ev sahipliği yapan İstanbul Tasarım Bienali; Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X Istanbul’da gerçekleştiriliyor. Günümüzde öğrenmenin ne anlama geldiği, nasıl tasarlandığı ve tasarlanması gerektiği gibi sorular etrafında şekillenen bienalde bu mekânlar tasarımla etkileşim halindeki çeşitli alanlara odaklanan ayrı bir “okul”a dönüşüyor. Bienalde; tasarım, mimari, biyoloji, sosyoloji, gastronomi, pedagoji, ekoloji, teknoloji ve ekonomi gibi pek çok farklı alandan, 6 kıtadan 200’ün üzerinde katılımcının sergi ve projelerini görmek mümkün. Bienal, tasarım eğitiminin nasıl farklı olabileceği, gelenekselle teknolojinin nasıl bir araya gelebileceği, farklı ağlar içinde nasıl farklı üretetimler yapılabileceği ve nasıl alternatifler yaratılabileceği gibi soruları merkezine alıyor.

Bienalde haritalar, yiyecekler, ölçüm birimleri, zaman, el sanatları, yapay zekâ, resim ve uzay istasyonu gibi pek çok konuda projeler var.

Pera'da derin dijital ikiz

Pera Müzesi’nde ziyaretçilere sunulan “Derin Dijital İkiz” başlıklı çalışma, Legrand Jager’in imzasını taşıyor. “Ölçekler Okulu” kapsamındaki proje, Tasarım Bienali’nin ilgi çeken işlerinden biri.

Altı mekan altı okul

4. İstanbul Tasarım Bienali yaklaşık üç kilometrelik bir yürüyüş rotasına yayılan “Okullar Okulu”nda altı mekân ve altı okul var. Akbank Sanat’ta “Bozum Okulu”, Yapı Kredi Kültür Sanat’ta “Akışlar Okulu”, Pera Müzesi’nde “Ölçekler Okulu”, Arter’de “Dünya Okulu”, SALT Galata’da “Zaman Okulu” ve Studio-X Istanbul’da “Sindirim Okulu” ziyaretçileri bekliyor. 4. İstanbul Tasarım Bienali bu yıl ilk kez, Mavi sponsorluğunda tematik Tasarım Rotaları da düzenliyor. En yakın rota, 24 Ekim’de gerçekleştirilecek olan “Müzik Turu.”

Bienalin etkinlik programı da zengin

Bienal kapsamında çeşitli etkinlikler de var. Yapı Kredi, kodlamayı geniş kitlelere öğretmeyi ve girişimcileri desteklemeyi hedefl ediği programı Code. YapıKredi kapsamında “Geleceğin Kültürel Kodları Buluşmaları”nı gerçekleştirdi. Katılımcıları, eğitime ve kodlamaya farklı bir perspektiften bakmaya davet eden etkinliğe Yapı Kredi Kültür Sanat binası ev sahipliği yaptı. Etkinlik programı http://okullarokulu. iksv.org/ adresinden incelenebilir.