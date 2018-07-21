Operatörler, TV yarışında!

21 Temmuz 2018

Selenay Yağcı

Eskiden televizyonlar evimizin en önemli eşyalarındandı, hatta üzerleri dantellerle örtülürdü. Televizyonu olmayanlar, komşularında toplanıp yayının başlamasını beklerdi. Sonra yaygınlaştılar, tüplü televizyonların yerini inceleri aldı. Şimdilerde ise ‘cep’lere kadar girdiler...

Hayatın her alanında değişim teknolojiyle geliyor. Özellikle anlık veri transferinin internetle mümkün olması ve her geçen gün yaygınlaşması hem içerik hem de alışkanlıklar anlamında yenilikleri beraberinde getiriyor. TV izleme alışkanlığımız da bu yeniliklerle şekil değiştirdi. Önceleri analog olan TV yayınları, yerini uydu yayına bıraktı. Sonra dilersek tüm TV yayınlarını canlı olarak internetten takip edebilir olduk.

Şimdilerde ise cep telefonu ya da tabletlerden istediğimiz yerde TV yayınlarını seyredebiliyoruz. İnternetin yaygınlaşmasıyla internet üzerinden televizyon yayını da kolaylaştı. Telekom operatörleri de TV yayını işine girerek, rekabeti televizyon aboneliğine taşıdı. Bu alana yatırım yapan ilk şirketlerden Türk Telekom’un Tivibu’suna Turkcell’in TV+’sı rakip olurken, Vodafone da geri durmadı ve Vodafone TV ile karşılarına çıktı. Bugün Türkiye’de her ay düzenli ödeme yapan TV abonesi yaklaşık 7 milyonu buluyor. TV+’ın 2.5 milyon abonesi bulunurken, 2.9 milyon abonesi olan Tivibu Türkiye ödemeli TV pazarında 2. sıraya yükseldi. Kullanıcılar içeriğine para ödediği yayınları istediği yerden izlemeyi de talep ediyor, bu sebeple özellikle mobil izleme seçeneği de sunan platformlarının kullanıcıları giderek artıyor. TV izleyicisi mobile doğru kayarken, telekom operatörleri de mobil platformlar için TV aboneliklerinde yarışmaya başladı.

Dünya Kupası’nda mobil fırtına!

Bir futbol ziyafeti oluşturan 2018 Dünya Kupası’nda sporseverlerin alışkanlıklarının değiştiğini de gördük. Bu yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca izleyiciyle buluşan turnuva, en çok mobil televizyon platformlarından izlenildi. Hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen Turkcell’in TV+’ı, Dünya Kupası maçları ve 24 Haziran Seçim Gecesi’nde izlenme rakamlarını da üçe katladı. Dünya Kupası’nı TV+’tan takip edenler arasında ise Kayseri, Ankara ve Gaziantep illeri öne çıktı. Mobil uygulamanın bugüne dek en yüksek kullanım oranını elde edildi.

Gelecek, içerik yayıncılığının!

Akışı olan karasal televizyon yayınlarını canlı izleyebileceğimiz platformların dışında kullanıcıların zaman sınırı olmaksızın istediklerini an izleyebilecekleri içeriklerin sunulduğu Netflix gibi platformlar da yaygınlaşmaya başladı. Over-the-top (OTT) diye adlandırılan içerik yayıncılığının bilinirliği, Netfl ix’in Türkiye’ye gelmesiyle arttı. Doğuş ve Doğan gibi holdingler de buna yatırım yaptılar. Doğuş’un Puhu TV’si ve Doğan’ın Blu TV’si kendi içeriklerini de üreten platformlara yerli örneklerden... Bu tarz içerik platformları, karasal yayınların yerini alacak mı, hep beraber göreceğiz...

Yerli film platformu MUBI, Çin’de

İnternet üzerinden izlenen film platformları arasında Netfl ix’ten daha önce duyduğumuz isim Türk girişimci Efe Çakarel’in kurduğu MUBI idi. Hatta Çakarel, 2016’da aldığı yatırımla ABD film pazarını zorlayan Çin’e girerek dünya devi Netfl ix’in yapamadığını hayata geçirdi. Bağımsız ve ödüllü filmlere, kültlere ve klasiklere yönelik çok özel bir seçkiyi seyirciyle buluşturan MUBI’nin önemli bir özelliği kullanıcılarına her gün yeni bir film sunması ve her filmin 30 gün boyunca MUBI üzerinde kalması... Şu anda 200 ülkedeki kullanıcılara açık olan platform Türkiye’de de kullanılabiliyor. MUBI, oyun konsolu, tablet ve akıllı telefonlarda da izlenebiliyor.