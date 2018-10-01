Piyanonun gözde ikilisi, İstanbul'da

01 Ekim 2018



İstanbul Resitalleri, 12. sezonuna gelecek hafta başlıyor. Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de gerçekleşen İstanbul Resitalleri, haziran ayına kadar sürecek olan yeni sezonunun ilk programında, dört el piyanonun ünlü isimleri Lucas ve Arthur Jussen kardeşleri sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni kuşağın sevilen yorumcularından olan piyanistler, 3 Ekim Çarşamba akşamı saat 20:00’de Seed sahnesinde klasik müzik sevenlerle bir araya geliyor. Konserin repertuarında; Beethoven, Schubert, Poulenc, Fazıl Say ve Stravinsky’den eserler yer alıyor.

Önde gelen orkestralarla çaldılar

Lucas (1993) ve Arthur (1996) Jussen kardeşler, ilk ödüllerini 10 yaşına gelmeden alan bir ikili. Maria João Pires’in özel öğrencisi olan Jussen kardeşlerin hem solo ve ikili performansları beğeni topluyor. Fazıl Say, piyanistler için “Gece” isimli bir eser besteledi. İkilinin işbirliği yaptığı sanatçılar arasında Lang Lang da var. Memleketleri Hollanda’nın pek çok önemli topluluğuyla çalmanın yanı sıra Dallas Senfoni, Hong Kong Filarmoni, Londra Oda, MDR Senfoni ve Şangay Senfoni gibi topluluklarla da aynı sahneyi paylaşan Jussen’lerin yayınlanmış 5 albümü var. Jussen kardeşler, 12. İstanbul Resitalleri’nin açılış akşamındaki dinletilerinde sanatseverlere Ludwig van Beethoven’dan “Kont Waldstein’ın teması üzerine varyasyonlar, WoO 67”, Franz Schubert’ten “Fantezi, Fa minör, D. 940”, Francis Poulenc’ten “4 El Piyano Sonatı”, Fazıl Say’dan “Gece” ve Igor Stravinsky’den “Bahar Ayini” başlıklı eserleri sunmaya hazırlanıyor.

Dünyayı geziyorlar

Birlikte ilk ödüllerini 2011’de Concertgebouw’da alan Jussen kardeşler; Güney Kore, Çin ve Japonya’dan Avrupa’ya uzanan konserleriyle beğeni topluyorlar.