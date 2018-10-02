Sanat tutkusuna övgü...

02 Ekim 2018



Resim sanatının ustalarından Fahrelnissa Zeid’in eserleri, Dirimart Dolapdere’de açılan “Tutkuya Övgü” başlıklı sergiyle sanatseverlerle buluşuyor. Plastik sanatlar meraklılarının 4 Kasım Pazar akşamına kadar gezebilecekleri sergi; ünlü ressamın özel koleksiyonlardan derlenen, bazıları geçen yıl Tate Modern’de ve Deutsche Bank KunstHalle’de gerçekleştirilen retrospektifl erde sergilenmiş olan yapıtlarından bir seçkiyi bir araya getiriyor.

Zeid’in resim tutkusunun izini sürün

Fahrelnissa Zeid’in ailesi ve Türkiye’deki koleksiyonerlerin işbirliğiyle düzenlenen “Tutkuya Övgü” sergisinde, ressamın 40 yılı aşkın bir süre boyunca ürettiği farklı dönemlere ait yağlıboya resimlerinden örnekleri bir arada görmek mümkün.

"Tutkuya Övgü" sergisiyle eşzamanlı olarak, Adila Laïdi-Hanieh’in kaleme aldığı “Fahrelnissa Zeid: İç Dünyaların Ressamı” adlı biyografinin Türkçe çevirisi de RES Yayınları tarafından resim tutkunu okurlara sunuyor. “Tutkuya Övgü” sergisi, Fahrelnissa Zeid’in 1940–1980 yılları arasına yayılan, minyatür kurgusunu çağrıştıran figüratif kompozisyonlarıyla erken dönemine; vitray yüzeylerini anımsatan geometrik ve lirik soyutlamacı çalışmalarıyla olgunluk dönemine ve portreye yoğunlaşarak psikolojik anlatıyı ön plana çıkardığı geç dönemine ait eserlerini kapsıyor. Ömrü İstanbul, Londra, Paris, Amman gibi şehirlerde geçen Fahrelnissa Zeid, sanatında bu şehirlerin ve sanat ortamlarının etkilerini yansıtıyor.

Eserleri ünlü müzelerde sergileniyor

İstanbul’da 1901 yılında doğan Fahrelnissa Zeid, Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi’nde aldığı eğitimine, 1924’te Paris’te Académie Ranson Atelier Bissière’de devam etti. Aramızdan 1991 yılında, Amman’da ayrılan Fahrelnissa Zeid; sanat kariyeri boyunca Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Ortadoğu’da 50’ye yakın sergi ve bienale katıldı. Sanatçının resimleri Paris Modern Sanat Müzesi, New York, Cincinnati, Edinburgh ve Pittsburgh’daki müzeler, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul Modern, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Mathaf: Arap Modern Sanat Müzesi de dahil olmak üzere birçok müze ve özel koleksiyonda yer alıyor.

Gökkuşağının izinde bir ressam...

Yaşamı boyunca dünyanın pek çok ülkesinde sergiler açan Fahrelnissa Zeid, resim sanatının modern yüzünün önde gelen temsilcilerinden biri. Sanatçının eserleri geçen yıl İstanbul’da, Londra’da ve Berlin’de açılan kapsamlı sergilerle sanatseverlere sunuldu. Zeid, üstteki fotoğrafta, 1950’li yıllarda Paris’teki stüdyosunda, bir yapıtının önünde görülüyor.

Biyografisi raflarda yerini aldı

Sergiyle eş zamanlı olarak, halen Filistin Müzesi’nin Genel Direktörü olan Adila Laïdi-Hanieh’in kaleme aldığı bir kitap da yayınlandı. RES Yayınları’ndan çıkan “Fahrelnissa Zeid: İç Dünyaların Ressamı” adlı yapıtı dilimize Esin Berktaş ve Çiçek Öztek kazandırdı. Yapıt arka kapağında şöyle tanıtılıyor: “Resimlerinin, heykellerinin, deneylerinin, üsluplarının, günlük ve mektuplarının izinden giden, eserinin analitik ve tarihsel bir perspektiften anlatısını sunan bu biyografide onu hem bir sanatçı hem bir insan olarak okuruz. Hem Fahrelnissa’nın sanatına hem yirminci yüzyıl Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa resim sanatları arasındaki ilişkilere dair karşılaştırmalı, kapsamlı çözümlemelerin yanı sıra inişler, çıkışlar, büyük coşkular, çöküntüler, seyahatler, arayışlarla dolu çalkantılı hayatının ve sanatına damgasını vuran sürekli yenilikçiliğin ve keşifçiliğin izini süreceğimiz, neredeyse sürükleyici bir roman gibi de okunabilecek bir kitap.”