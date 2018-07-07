Seçilmiş ikonik 5 festival

07 Temmuz 2018



Tabii ki çok festival var ve galiba sayı giderek de artıyor. Özellikle Türkiye’de şehirlerde yapılan müzik festivallerinin sayısında büyük artış var. Caz festivallerimiz özellikle büyük şehirlerde geleneksel olarak devam ediyor. Dünyada da bazı "ikonikleşen” festivaller var. Bunlar için pek çok insan kilometrelerce yol yapıyor. Çoğunda çadırlarda kalıyor. Hani tam bir festival, ayrı bir deneyim olarak yaşanıyor. İşte böyle deneyimler yaşanabilecek, hepsinin ayrı bir kişiliği olan festivallerden bir seçki yaptım. Evet, gençler belki daha fazla ilgi gösterebilir ama herkes de katılabilir. Bunların çoğu yakın tarihlerde olanlar, o yüzden hızlı hareket etmenizde de fayda var!

- EXIT Festival, Petrovaradin Kalesi-Sırbistan (12-15 Temmuz)

David Guetta, French Montana, Grace Jones, Alice Merton… Bu isimlerden yalnızca birini dinlemek bile sizi heyecanlandırıyorsa bu yıl EXIT’te uzun yıllar unutamayacağınız bir program sizi bekliyor. Türkiye’den de Burak Yeter ve Mahmut Orhan’ın setin başına geçeceği festival; poptan elektroniğe, metalden hip-hop’a kadar birçok tarza ev sahipliği yapıyor. EXIT için kendi çadırınızı yanınızda götürebileceğiniz gibi kamp alanından uygun fiyatlara konaklama da yapabilirsiniz. Ayrıca festival alanına yürüme mesafesinde pek çok otel ve pansiyon da bulunuyor.

- Unplugged Music Festival, Bodrum-Muğla (4 Ağustos)

Türkiye’nin ilk akustik müzik festivali Unplugged Music Festival’in arkasında müzikseverlerin yakından tanıdığı bir isim var: maNga grubunun solisti Ferman Akgül. İlk kez bu yıl gerçekleşecek festival kapsamında, gün boyunca deniz aktiviteleri, workshop’lar, eğlenceli yarışmalar ve Türkiye’nin önde gelen sokak müzisyenleri eşliğinde bir plaj partisi düzenlenecek. Gün batımına doğru özel tasarlanmış sahnede yerini alacak maNga, Gökhan Türkmen, Kalben, Bora Uzer ve Hey! Douglas ise en iyi hitlerinin akustik düzenlemelerini, gitar, piyano ve dalga sesleri eşliğinde seslendirecek. Üç bin kişi kapasiteli festivalin kapanışı da, yıldızların altında düzenlenecek After Chill Party ile yapılacak.

- Burning Man, Nevada-ABD (26 Ağustos-3 Eylül)

Son yıllarda ünlü isimlerin katılımıyla Türkiye’de daha geniş bir kesim tarafından duyulmaya başlanan Burning Man aslında 1986 yılında iki kişiyle başladı. Günümüzde ise her yıl binlerce kişi, Nevada’nın Black Rock Çölü’nde geçici olarak kurulan Black Rock City’de, bütün imkânları kendilerinin yarattığı, sanatın ve müziğin hüküm sürdüğü bir ortamda buluşuyor. Paranın değer görmediği, hediyeleşmenin ön plana çıktığı bu etkinlikte, birçok kişi kendini giyim tarzıyla ifade ediyor. Etkinliğin sonunda insan bedenini ve kalıpları temsil eden dev Tahta Adam heykeli yakılıp küle dönüşüyor. Bir hafta zorlu çöl koşullarına ayak uyduran katılımcılar, festivalin ardından kendilerinden hiçbir iz bırakmadan alandan ayrılıyor.

Sziget Festival, Budapeşte-Macaristan (8-15 Ağustos)

Avrupa’nın en büyük müzik festivallerinden biri olan Sziget, 450 binden fazla kişiyi Özgürlükler Adası’nda buluşturmaya hazırlanıyor. Kendrick Lamar, Gorillaz, Lana Del Rey, Mumford and Sons, Dua Lipa, Kygo ve Arctic Monkeys ile güçlü bir müzik line-up’ını bir araya getiren festivalde Ezhel ve Baba Zula da sahne alacak. Etkinlikte yüzme havuzu ve İtalyan yemekleri gibi ayrıcalıkların sunulduğu konaklama alanlarından ekolojik kamplara kadar pek çok seçenek bulunuyor. Budapeşte panoramasının keyfini çıkarabileceğiniz tekne partisi ise festivale renk katıyor.

TOMORROWLAND BOOM-BELÇİKA (20-29 Temmuz)

Dünyanın önde gelen müzik festivalleri arasında yer alan Tomorrowland, tam dokuz gün boyunca elektronik müzikseverleri ağırlıyor. Bu yıl Vini Vici, Tiësto, Sam Paganini ve Tokyo Machine gibi isimlerin çıkacağı festivalin katılımcıları, geçen coşkulu günün ardından DreamVille adı verilen masalsı bir şehirde konaklıyor. Geniş konaklama yelpazesi ile her bütçeye hitap eden bu alanda, festivalciler çadırlarında kalıyor, birlikte yemek yiyor ve her konuda yardımlaşıyor. Birçok farklı opsiyonla sunulan biletler ile Tomorrowland’e günübirlik ya da hafta sonu katılmak da mümkün.