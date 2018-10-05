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Şehir Tiyatroları’nda oyun zamanı

Topluluk, İstanbul’un çeşitli semtlerindeki sahnelerinde bugün ve hafta sonu komediden drama, müzikalden klasiğe 7 piyes yorumlayacak.

Şehir Tiyatroları’nda oyun zamanı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sezonu hafta içi sahnelediği oyunlarla açtı. Şehir Tiyatroları, bugün ve hafta sonu 7 oyunu sanatseverlerle buluşturacak. Tiyatroseverler, Harbiye’de “Bizim Aile”yi, Fatih’te “Ben Çağırmadım”ı Kadıköy’de “Geç Kalanlar”ı izleyebilirlerken, Gaziosmanpaşa’da “Matruşka”, Kağıthane’de “Cibali Karakolu”, Üsküdar’da “Saadet Hanım”, Ümraniye’de ise “Nora-Bir Bebek Evi” perde açacak. Şehir Tiyatroları bu sezon “Tatlı Kaçık”, "Hamlet", “Vahşi Batı”, “Amanvermez Avni”, “Tatar Ramazan”, “Yaygara 70” gibi oyunları sanatseverlere sunmaya hazırlanıyor.

Son dakika tiyatro şehir tiyatroları

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