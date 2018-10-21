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Sonbaharda bir nefes Silifke

Mersin’in doğası, tarihi, kültürü ve mağaralarıyla öne çıkan ilçesi, güz renkleriyle süslenmeye başladığı şu günlerde de keyifli bir mola vadediyor. Büyük kentlerin yoğunluğundan kısa bir süreliğine olsa bile kaçmak istiyorsanız, Silifke aklınızda bulunsun...

Sonbaharda bir nefes Silifke
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