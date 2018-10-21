Sonbaharda bir nefes Silifke
Mersin’in doğası, tarihi, kültürü ve mağaralarıyla öne çıkan ilçesi, güz renkleriyle süslenmeye başladığı şu günlerde de keyifli bir mola vadediyor. Büyük kentlerin yoğunluğundan kısa bir süreliğine olsa bile kaçmak istiyorsanız, Silifke aklınızda bulunsun...
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.