01 Temmuz 2018

EMRE ALKİN

Bu hafta konuğumuz genç bir yönetici... Ayça Okay, spor ve sağlıklı yaşamla alâkalı merakını, bir işletmeye dönüştürmüş. Babasını erken yaşta kaybeden her çocuk gibi o da bir nevi savaşçı olmuş. Elbette güzel İzmir’in de birçok özelliğini kendinde toplamış. Yüzümde bir tebessümle dinledim Ayça Hanım’ı. Gurur duydum onunla. Paylaşmasak olmazdı.

- Okuyucuların tanıması için tam olarak bugüne kadar ne yaptığınızı kısaca anlatır mısınız?

11 Kasım 1991 tarihinde İzmir’de doğdum. Annem özel bir şirkette yönetici olarak yirmi altı yıl çalıştı, babamı çok küçükken kaybettik. Bir erkek kardeşim var. Üniversite bittikten sonra İstanbul’a, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde master yapmak için geldim. Bu sırada Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü’nün pazarlama ve satış departmanında dört yıl çalıştım. İşimiz gereği çok sık seyahat ediyorduk. Seyahatlerimin birinde, Los Angeles’ta farklı bir egzersiz arayışındayken, megaformer ile tanıştım. Hemen kurucu Sebastien Lagree ile görüşerek Türkiye’ye getirme sürecinde neler yapabiliriz’i konuştum ve daha sonrasında ilk şubemizi Levent’te, aralık ayında açtım.

- Yaptığınız işi seçmenizde yaşadıklarınız mı etkili oldu, yoksa çocukluktan gelen bir motivasyon mu?

Spor her zaman hayatımın içinde oldu. Ailemdeki herkes bir dönem profesyonel spor yapmış kişiler. Ben de aynı düzen içinde büyüdüm. Küçük yaşlarda jimnastik ile başladım, voleybol ve basketbol oynadım. Şimdilerde ise profesyonel olarak binicilik ile ilgileniyorum. Yaptığım işi seçmemde hem spor ve sağlıklı yaşama olan tutkum hem de girişimci yönüm etkili oldu, diyebilirim. Çok uzun süredir, yurtdışında tatilde dahi olsam, “Ülkemizde olmayan ancak orada popüler olan hangi ürün ya da hizmeti getirebilirim?” sorusunu sormamın ve yine aynı bakış açısı ile araştırmalar yapmanın büyük bir etken olduğunu söyleyebilirim.

“Annem hayattaki tek idolümdür"

- Anne ve babanızın, ailenizin hayattaki seçimlerinize etkisi oldu mu?

Nasıl bir ailede büyüdünüz? Biz kuşaklardır İzmirliyiz. Dolayısıyla bizim ailemizde demokrasi esastır. Hiçbir bireyin kararlarına karışılmaz. Gerektiğinde herkes hatasını yapar, pişman olur ve yaşayarak görür. Annem benim hayattaki tek idolümdür diyebilirim, kendisi hem çok çalışkandır hem de tam bir savaşçıdır. Büyürken kararlarımı anneme danışma gereği duymadığım için sonrasında pişman olduğum şeyler oldu. Ancak şu an hemen her konuda annemin fikrini aldığımı söyleyebilirim. Bugün olduğum yere annem sayesinde geldiğimi rahatlıkla söyleyebilirim.

- Sosyal medya yaptığınız işte ne kadar etkili?

Stüdyomuzu açmadan önce ben de herkes kadar sosyal medyayı de herkes kadar sosyal medyayı hobi amaçlı kullanan biriydim, bireysel kullanıcı olarak tanımlanabilirdim.

Ancak işin içine girdikten sonra sosyal medyanın yüzde 80 etkisi olduğunu ve reklam bütçemizin neredeyse tamamını bu alana yönlendirdiğimizi söyleyebilirim...

Ve elbette yalnızca sosyal medya kullanmak değil, bu aracı doğru ve etkin şekilde kullanmak çok önemli.

Aksi halde fayda sağlanması mümkün değil. Bu sebeple doğru kişilerle çalışmanız gerekiyor. Bu konuda da oldukça tecrübe edindim.

“Egzersiz trendleri değişiyor..."

- Yaptığınız iş dünden bugüne ne kadar değişti?

Spor ve sağlıklı yaşam sektörünün son yedi yılda oldukça değiştiğini ve yurtdışında gördüğümüz pek çok ürün ve hizmetin ülkemize geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Kinoa gibi bazı yiyecekler yedi yıl öncesine kadar bilinmezken şimdi hemen her restoranın menüsünde görülebiliyor. Aynı şekilde egzersiz trendleri de değişiyor. Özellikle metropol insanına uygun, kısa sürede hızlı ve sağlıklı sonuçlar alınabilen egzersizler öne çıkıyor. Megaformer da bu amaca hizmet ederek beş temel fitness elementini, tek bir alet üzerinde, kırk dakika gibi kısa bir sürede sunuyor.

- Bu işte eğitimin, ilişkilerin ve tecrübenin payı size göre yüzde kaçtır? Özellikle sizin mesleğinizde...

Eğitim yüzde kırk, ilişkiler yüzde kırk ve tecrübe yüzde yirmi diyebilirim. Eğitim sizi diğerlerinden farklılaştırıyor. Genellikle spor sektöründe kaliteli hizmet ve eğitimli eğitmenleri görmek pek mümkün değil. Masabaşı işinden sıkılmış çoğu kişi trainer olmuş durumda. Ancak bizler lisans anlaşmamız ve hizmet politikamız gereği eğitimlerimizi Amerika’dan aldırıyoruz. İlişkiler yine çok fazla önem taşımakta. Stüdyomuza gelen her üyemiz ile bire bir ilgileniyoruz, spor ve sağlık geçmişini dikkatle inceliyoruz. Makul ve sağlıklı hedefl er oluşturarak takip sağlıyoruz. Eğitmen ekibimiz oldukça genç ama aynı zamanda tecrübeli.

- Hiç unutamadığınız bir anı var mı? Sizi çok güldüren ya da şaşırtan, belki de kızdıran?

Hizmet sektöründe olmak ve yeni bir ürün tanıtmak oldukça zor. Türkiye’ye getirmeden önce megaformer’ın PR çalışmalarını başarılı şekilde gerçekleştirmemize ve profesyonel destek almamıza rağmen açılış sonrasındaki ilk 2 hafta beklediğim yoğunluk ile karşılaşamamış ve off -season olarak nitelendirilebilecek bir dönemde şubemizi açtığımı fark etmiştim. Oldukça demotive de olmuştum. Yine de sabah 06:30’dan akşam 21:30’a kadar stüdyoda hem sosyal medya çalışmaları hem de iş geliştirme için kafa yormaya çalışıyordum.

Hiçbir zaman işe olan inancımı yitirmedim ve öncelikle kendi yakın çevrem, üyesi olduğum dernekler ve sosyal platformlarda sürekli olarak megaformer’ı anlattım. İnanın bana çok fazla kişiyi sıkmış olabilirim... Açıldığı ilk ayda 120 üyesi olan butik bir stüdyo haline gelmiş, franchise teklifl eri hazırlar olmuştuk. Oldukça keyifl i bir dönemdi. Ben işimi sahiplenen biriyim megaformer’ların gümrük işlemlerini, hatta kurulumu dahil olmak üzere her şeyi kendim yaptım. Çalışmadan ve emek vermeden, tüm bu süreci yaşamadan bir şeyleri elde etmiş olsaydım bu beni çok üzerdi. Geriye dönüp baktığımda tüm bu tecrübe için oldukça memnunum.

“Ressam olmak isterdim"

- Bu işi yapmaya ne zaman karar verdiniz? Bugün istediğiniz yere geldiğinizi düşünüyor musunuz?

Kurumsal hayatta geçirdiğim yıllar boyunca çok fazla tecrübe edindim. Bana oldukça faydası oldu. Ancak her zaman bir girişimci olarak ilerlemek istiyordum. Dolayısıyla doğru ürün ya da hizmeti bulmak adına çok uzun süredir araştırma yapıyordum. Megaformer’ı keşfettiğim an zaten kararımı çoktan vermiştim. Olduğum yerden memnunum, ancak yaşım henüz genç ve yol uzun. Yapmak istediğim pek çok şey var ve ulaşmak istediğim milyonlarca hedef... Bu şekilde çalışırsam hepsine ulaşacağıma eminim.

- Başka hangi mesleği tercih ederdiniz ya da ne yapmak isterdiniz?

Tartışmasız ressam olmak isterdim. Çocukluğumdan beri hobi amaçlı yaptığım bir şeydir, ancak asla profesyonel olarak yapma cesaretini kendimde bulamadım. Dolayısıyla resim yapmayı çok isterdim.

- Yaptığınız işte örnek aldığınız kim ya da kimlerdir?

İş hayatında örnek aldığım en önemli kişi annem. Ancak Pınar Abay ve İpek Ilıcak Kayaalp’in başarı hikâyeleri de oldukça motive edici.