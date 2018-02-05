Şubatta sanatla ısınacağız

05 Şubat 2018

İstanbul’da sanatseverleri yılın en kısa ayında yoğun bir tempo bekliyor. Klasik müzikten caza, sevilen türlerin ünlü yorumcuları çeşitli sanat mekanlarında konserler verirken, ayın programında tiyatro toplu gösterimleri ve şovlar da var.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Penderecki’nin “Trompet Konçertinosu”- nun ülkemizdeki ilk seslendirilişini, 8 Şubat’ta, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirecek. Gecenin programı, Alban Berg’in “İlk Dönemden Yedi Şarkısı” ile başlayacak ve soprano Burcu Hancı sahnede olacak. Prömiyerde ise trompetin dünyaca ünlü yıldızı Gábor Boldoczki sanatseverlerle buluşacak. BİFO’yu Gürer Aykal’ın yöneteceği konserin repertuarının diğer sanatçılarıysa Mozart ve Şostakoviç. Zorlu PSM’nin şubat ayında ağırlayacağı konuklar arasında Blue Man Group da yer alacak. Müzik, komedi ve teknolojiyi bir araya getiren Blue Man Group’un şovu, 13-25 Şubat tarihleri arasında izlenebilecek. Bugüne kadar 20’den fazla ülkede 35 milyon sanatseverle buluşan gösteri, Zorlu PSM ve BKM işbirliğiyle İstanbul’a gelecek. İş Sanat ise bu ay hem klasik müzik sevenlere, hem de caz meraklılarına yönelik konserler gerçekleştirecek. Günümüzün sevilen caz vokallerinden Hailey Tuck, 15 Şubat’ta ülkemizdeki ilk konserini verecek. Kültür merkezi, klasik tutkunlarını ise Carolin Widmann ve Festival Strings Lucerne grubu ile buluşturacak. Konser, 27 Şubat’ta dinlenebilecek. Ayın cazla klasiği buluşturan konserlerinden birini de İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) verecek.

İDSO, Sevgililer Günü özel konserinde Kamil Özler & Murat Cem Orhan yönetimindeki TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’na eşlik edecek. Denizbank sponsorluğundaki konser, 16 Şubat’ta, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda dinlenebilecek.

30. Yıl ENKA Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları ise seyircileri sezonun ilgi çeken oyunlarıyla şubatta da buluşturacak. Etkinlik kapsamında bugün, 30. yaşını kutlayan Studio Oyuncuları, Samuel Beckett klasiği “Godot’yu Beklerken”i, Şahika Tekand rejisiyle yorumlayacak.

Farklı müzik türlerini sanatseverlerle buluşturan Salon İKSV’nin 21 Şubat’taki konuğuysa deneysel besteci ve piyanist Martin Kohlstedt olacak.Caz piyano ve görsel sanatlar eğitimlerinden sonra solo kariyerine eğilen sanatçı, saat 21.30’dan itibaren dinlenebilecek.