Tarihi köşkte sanat turu

06 Ekim 2017

İstanbul’da şu sıralar tarihle sanatın buluştuğu bir sergi sanatseverlere sunuluyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönem eserlerinden Abdülmecid Efendi Köşkü, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç Koleksiyonu’ndan bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. Nakkaştepe’de yer alan tarihi köşkte gezilebilen “Kapı Çalana Açılır” başlıklı sergi, Türkiye’den ve dünyadan 24 sanatçının 1700’lerden bugüne uzanan ve bir kısmı Türkiye’de ilk kez sergilenen 30 yapıtını bir araya getiriyor. Sergi, 15. İstanbul Bienali süresince gezilebiliyor.

VKV Kültür-Sanat Danışmanı ve Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli ve Ömer M. Koç Koleksiyonu Yöneticisi Károly Aliotti’nin küratörlüğünde gerçekleşen “Kapı Çalana Açılır” sergisi, 19. yüzyılda yapılan ve dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury’nin eseri olduğu düşünülen Abdülmecid Efendi Köşkü’nün ilk defa ziyarete açılmasına da vesile oluyor.

Ziyaretçiye zaman içinde bir yolculuk sunan sergide resimden fotoğrafa, heykelden yerleştirmeye farklı teknikler ve malzemelerle üretilmiş yapıtları bir arada görmek mümkün. Sergide; Leonce Raphael Agbodjelou, Francesco Albano, Semiha Berksoy, Paul Carey, Taner Ceylan, Elmgreen & Dragset, Leyla Gediz, Alejandro Metallo Gibert, Gimhongsok, Carsten Höller, Ryota Kikuchi, Steven Klein, Burhan Kum, Harland Miller, Ron Mueck, Patricia Piccinini, Jon Rafman, Ekin Saçlıoğlu, Anıl Saldıran, Franz Xaver Seegen, Yaşam Şaşmazer, The Connor Brothers, Daphne Wright ve ismi bilinmeyen bir sanatçının eserleri yer alıyor.

Geç Osmanlı Mimarisinin bir örneği

Abdülmecid Efendi Köşkü, 19. yüzyılda Mısır Hidivi İsmail Paşa tarafından av köşkü olarak yaptırıldı. Mimarı kesin olarak bilinmese de bazı kaynaklarda Vallaury’nin adı geçiyor. Günümüze köşkün yalnızca selamlık binası ulaştı. II. Abdülhamid tarafından satın alınıp yeğeni Abdülmecid Efendi’ye devredilen köşk, Osmanlı’nın son halifesi Abdülmecid Efendi tarafından kullanıldı. iki yüz dönüme yakın koru içine yerleşen köşkün mimarisine Osmanlı ve Mısır üslubu hâkim; üç katlı yapıda çini ve hat sanatı örnekleri var. 1924'te halifeliğin kaldırılmasının ardından İstanbul Defterdarlığı’na geçen köşk, 1980’lerde Yapı Kredi Bankası’nın kurucusu Kâzım Taşkent tarafından alındı ve daha sonra Koç Topluluğu’na devrolundu.

Farklı sanatçılar farklı teknikler bir arada

Kendisi de tanınmış ressam olan Abdülmecid Efendi’nin yazlık konut olarak kullandığı ve o dönemlerde sanatçı-edebiyatçı buluşmalarına ev sahipliği yapan köşkü ve “Kapı Çalana Açılır” sergisini, 12 Kasım’a kadar, perşembe ve cuma günleri 14.00–19.00; cumartesi ve pazar günleriyse 11.00– 19.00 zaman diliminde ücretsiz olarak gezmek mümkün. Geçmişin izlerini taşıyan yapıda, "Kapı Çalana Açılır" sergisiyle bir araya gelen resimden fotoğrafa, heykelden yerleştirmeye çok farklı teknikler ve malzemelerle üretilmiş yapıtlar; “bir yandan zamanda donmuş bir mekâna girildiği hissini uyandırırken diğer yandan uzun yıllardır kullanılmayan bu yapıyı yeniden yaşayan bir yere dönüştürüyorlar.”