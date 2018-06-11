“Tehlikeli madde konusunda bilinmeyen çok şey var”

11 Haziran 2018

EMRE ALKİN

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, Türkiye’de sektör olarak henüz çok genç. Bu konuda danışmanlık veren şirketlerden birinin başındaki Arda Akın da genç bir işadamı. Yeni bir sektörde hizmet vermenin sorumluluğuyla planlarını yaparken, yeni hedefl er de belirliyor Arda Bey. Şu an yaklaşık 12 bin kişiye istihdam sağlayan bu sektörün gelecekte 30 bin kişiye iş imkânı vereceğini düşünüyor. Özellikli ve hassas bir konu olduğu için pürdikkat dinledim. Paylaşmasak olmazdı.

- Okuyucuların tanıması için bugüne kadar ne yaptığınızı kısaca anlatır mısınız?

1979 doğumluyum, Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Öğrenimim esnasında iş hayatı için hedefim ekonomi yönetimi, borsa gibi alanlarda kariyer yapmaktı. En büyük hayallerimden biriydi, ama Türkiye konjonktüründe bu hayal zaman içerisinde Mercedes Benz Koluman A.Ş.’de Sigorta Müdürü olmamla sonuçlandı. 2002-2005 yılları arasında orada müdürlük yaptım. 2005 yılından sonra Global MT adlı mesleki eğitim firmasında genel müdür yardımcılığına transfer oldum, ardından 2007’de firmayı satın alarak, şu anki kendi şirketler grubumuzun içerisine dahil ettim. Bugün Türkiye’nin farklı illerinde bulunan 7 eğitim kurumuna ilaveten, tüm Türkiye’de hizmet verme yetkisine sahip TMGD-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık A.Ş. ile beraber yolumuza devam etmekteyiz.

- Bu işi yapmaya ne zaman karar verdiniz?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı (TMGD) sektörünün düzenlemelerini Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yapıyor. Bizim bakanlıkla tanışmamız 2006'da oldu; o zamandan beri Avrupa Birliği standartlarında kanunların Türkiye’de uygulanma ve adaptasyon süreçlerinde yaşanan zorlukları, bunların getirdiği zorunlulukları görüp bu ihtiyaçları nakde çeviren biriyim aslında. TMGD hizmetlerini kurumsal bir yapı kurarak verme fikri 2013'ün sonlarında çıktı ortaya, 2014 Şubat’ında da resmi anlamda faaliyete geçtik.

- Bugün istediğiniz yere geldiğinizi düşünüyor musunuz?

Sektör henüz çok genç, dolayısıyla istediğimiz yere ulaşmamız için zamana ihtiyaç var. TMGD sektörünün bir sektör olarak var olmasını sağlayan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yeni hedefl eri arasında önemli bir yer kaplıyor tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı. Lojistik sektörünün dünyada yükseliş trendini de göz önüne aldığımızda oldukça önemli olduğunu söylemek mümkün. Şu anda yaklaşık olarak 10 bin-12 bin kişiye istihdam sağlıyor, aslında hedef 25-30 bin kişi. Sektör de bizimle beraber gelişiyor esasen. O yüzden, maç henüz bitmediğinden dolayı, hedefl erimiz ve planlamalarımız gelişiyor, heyecanımız her geçen gün biraz daha artıyor. O yüzden bu soruya tam olarak cevap veremiyorum ama başlangıç noktamızda, geldiğimiz noktada öngördüğümüz hedefe ulaştık mı dersek, kendi çapımızda ulaştık.

"Bilinçli ve etkin olmalı"

- Sosyal medya yaptığınız işte ne kadar etkili?

Sosyal medya yaptığımız işin dışında artık dünyanın yüzde 75’i, 80’i benim düşünceme göre. İnternet altyapısı, sosyal medya yönetimi iyi olmayan bir şirketin dünya pazarında, Türkiye pazarında ve insan yaşamında var olması çok zor; o yüzden sosyal medyayı doğru, bilinçli ve etkin kullanmak bizim için önemli hedefl erden birisi. Ben her zaman hangi iş olursa olsun internet ve hayatımıza kattıklarının çok önemli olduğuna inanıyorum.

- Yaptığınız iş dünden bugüne ne kadar değişti?

Mevzuat yükümlülüklerinin belirlendiği ve bizim bu işe girdiğimiz 2014 senesinde kurgumuzu oluştururken 4-5 kişiyle çıkmıştık yola; bugün 100 kişiyi aşkın bir ekip olduk. 4 sene önce gereklilikleri anlatır, sektörün sağlam bir zemin üzerinde var olmasını sağlamaya çalışırken 100-150 yetkilendirilmiş danışman vardı, bugün 9 bine yakın danışman var. Kapsam dahilinde olup Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almış firma sayısı 30 binlerde, bunun en az 2 katı firmanın daha kapsam dahilinde olduğunu ve zamanla döngüye katılacağını biliyoruz.

- Başka hangi mesleği tercih ederdiniz ?

Ticaretle uğraşan heyecanlı biriyim, aksiyonu yüksek biriyim, o yüzden bundan sonraki planlamalarımızda lojistik sektörü var. Gemi ticareti olabilir, “forwarder”lık olabilir, deniz-kara nakliyesi olabilir... Bizim bundan sonraki öngörülerimiz; tehlikeli maddenin dahil olduğu bütün süreçlerde işin içinde olmayı planlıyoruz. Tehlikeli madde odaklı antrepo, serbest bölge, liman, nakliye şirketi kurabiliriz.

- Bu işte eğitimin ve tecrübenin payı size göre yüzde kaçtır?

Eğitimin payı bu işte yüzde 80’in üzerinde; teknik detaylarla dolu bir mevzuatın danışmanlığını yapıyoruz nihayetinde. İlişkiler iş dünyasının olmazsa olmazı zaten; bizim sektör için herhangi bir yüzde veremem ama oldukça etkili olduğunu söyleyebilirim. Tecrübe özellikle bu sektörde çok enteresan bir kavram; insan yeni bir sektörde daha önceki yaşadığı tecrübelerden, iş hayatındaki birikimlerden yararlanıyor ama bunlar sektördeki uygulamalarınızı ya da öngörülerinizi aynı anda eşit oranda cevaplayamayabiliyor. Bu yüzden tecrübe çok önemli; hangi açıdan derseniz doğru öngörü ve doğru yatırım açısından büyük önem taşıyor. Yine de yaptığımız işin temelini eğitim ve ilişkiler oluşturuyor denebilir.

"Önce eğitim..."

- Bu işte ekmek var mı? Varsa nereden başlamalı?

Elbette ekmek var. Ciddi anlamda bir ekmek var; benim şu anda anlattığım kurgu, pastanın daha yüzde 5’lik bir dilimidir. Bu işin içine yüzde 95’lik rol modeller girdiğinde ciddi anlamda para kazanılabilir. Bir an önce TMGD ile ilgili araştırma yapılması gerekiyor, eğitim alınması gerekiyor ve eğitimden sonra da kendi bulmuş olduğunuz, kendi istemiş olduğunuz sektörlerle ilişkide olmak gerekiyor. TMGD olabilirsiniz, kuruluş açabilirsiniz, eğitim hizmetlerine odaklanabilirsiniz ya da farklı modlarda yani karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu gibi alanlarda uzmanlaşıp danışmanlık yapabilirsiniz. Ciddi bir sektör olacak, bundan eminiz.

- Yaptığınız işte örnek aldığınız kim ya da kimlerdir?

Yaptığımız işte örnek aldığım kişi aslında kendimim, çünkü bizim kendi ekibimiz bu sektörün iyilerinden, ortaklarım çok iyi; Şule Sıvacı, Arif Çalkayış. Etkili bir ekibiz ve kendimizi geliştirmek zorundayız. Yaptığımız iş bir bilinç işi; mutlaka ve mutlaka halkımızda tehlikeli madde bilinci oluştukça sektör daha da gelişecek; sektör geliştikçe o da bilinçlenecek biz de kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Biz kendimizi geliştirdikçe sektör öncüsü olarak belirleyici konumda olmaya devam edeceğiz.

- Hiç unutamadığınız bir anınız var mı? Sizi çok güldüren ya da şaşırtan, belki de kızdıran?

İnanır mısınız, bu işte o kadar çok güldüren, şaşırtan ve kızdıran olay var ki şu anda aklıma gelmiyor hiçbiri... Bizim sektörde her duygu çok yoğun yaşanıyor ve çok fazla anı biriktiriyoruz ilklere dair...

Seçimlerimizde ailenin etkisi mutlaka oluyor

- Yaptığınız işi seçmenizde yaşadıklarınız mı etkili oldu, yoksa çocukluktan gelen bir motivasyon mu?

Yapmış olduğum işi seçmemde aslında Türkiye şartları ve hayata bakış açımın etkili olduğunu söyleyebilirim. Bahsettiğim bakış açısının temelini zorunluluklar oluşturuyor; almış olduğum terbiye, aile yapımız ve yaşadıklarım zorunlu olmayan, zorunlu tutulmayan hiçbir şeyin yerine getirilmediğini, hep bir kaçış noktası arandığını gösterdi bana. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı da aslında bu bakış açısı ve edindiğim hayat tecrübelerim sonucunda oluşan öngörülerimin, bu öngörülere dayanarak yaptığım kurguların bir neticesi, master işim olarak görüyorum. Konunun karşıma çıkışı tesadüflere dayanıyor olsa da öngörülerle ortaya çıkan ve yükselen bir iş nihai olarak.

- Anne ve babanızın, ailenizin hayattaki seçimlerinize etkisi oldu mu? Nasıl bir ailede büyüdünüz?

Baba tarafım hep öğretmen, anne tarafımsa hep ticaretle uğraşmış insanlar. Annemin ticari yeteneği ile babamın disiplin becerisini almışım, geldiğim noktada edindiğim tecrübelerden, yaptığım yatırımlardan, izlediğim stratejilerden bunu çıkarıyorum yani. Hayattaki seçimlerde ailenin etkisi mutlaka oluyor; genlerden gelen becerinin yanı sıra belirli bir düzen, belirli bir altyapınız olmazsa iş hayatında başarılı olamazsınız.