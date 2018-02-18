Teknoloji ürünleri son satış haritası

18 Şubat 2018

VOLKAN AKI

Size bu hafta biraz teknoloji ürünleri tarafında, Türkiye’deki gelişmelerle ilgili fikir vermeye çalışacağım. Burada teknoloji ürünlerinde uzmanlaşmış sitelerden incehesap. com’un verilerine odaklanacağım. Ortalama sepet tutarı 900 TL’yi bulan ve yılda yaklaşık 100 bin siparişi Türkiye’nin 81 iline ulaştıran sitenin verilerine göre, bin 50 TL’lik alışveriş ortalaması ile başı Güneydoğu Anadolu Bölgesi çekiyor. Ülke genelinde en çok rağbet edilen teknolojik ürün kategorisinde ise televizyon öne çıkıyor. Dünyanın her geçen gün daha fazla dijitalleşme eğilimi göstermesi ile paralel olarak online platformlardan alışveriş yapan kullanıcıların sayısı da artıyor. Türkiye’de internet erişimine sahip olan 48 milyon kişinin yüzde 43’ü elektronik ticaret kanalları üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Ülkemizde e-ticaret dünyasının en çok talep gösterilen kategorilerinden birini ise teknolojik ürünler oluşturuyor.

Gaziantepliler teknolojiye düşkün

incehesap.com’un verilerine göre; teknoloji ürünlerine en çok rağbet gösteren ilk üç bölge Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgesi. Bu sıralamaya göre altıncı konumda yer alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise en yüksek ortalama sepet tutarını oluşturarak ilk sırada yer alıyor. Bin 50 TL’lik ortalama sepet tutarına sahip Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, 940 TL ile Marmara Bölgesi ve 910 TL ile Doğu Anadolu Bölgesi takip ediyor. Bu bölgelerin en çok teknolojik ürün satın alan illerini ise Gaziantep, İstanbul ve Malatya oluşturuyor.

Türkiye’nin yıldızı: Televizyon

Ülke genelinde en çok televizyon kategorisi ilgi görüyor. Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgeleri tercihini televizyondan yana kullanıyor. Doğu Anadolu Bölgesi 49+ inç seçimi ile en büyük ekranlı televizyon satın alımını gerçekleştirirken, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi 28-32 inç arasında yer alan boyutlarla yetiniyor.

Marmara Bölgesi bilgisayar tutkunu

Site üzerinden alışveriş yapan kullanıcıların tercihleri baz alınarak hazırlanan istatistiklere göre İstanbul, hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayar satışının en fazla yapıldığı il. Masaüstü bilgisayar tercihinde ikinci sırayı Bursa alırken, dizüstü bilgisayarlarda ise İstanbul’u Ankara takip ediyor.

Ve işin hızlı yükselen oyun tarafı...

Teknoloji ürünlerinde bir de işin oyun tarafı var ki bu en hızlı yükselen ürünleri temsil ediyor… Bunlara baktığımızda da ilginç veriler ortaya çıkıyor. İşte bazı sonuçlar:

Dünyadaki oyun pazarı 100 milyar dolar büyüklüğe sahip ve bu rakam her yıl yüzde 7 oranında artıyor. Türkiye’de ise bu hacim 750 milyon dolar civarında seyrediyor, ancak büyüme oranlarına baktığımızda sektörün 2018 yılında yüzde 30 seviyelerini yakalayarak 1 milyar dolara çıkması bekleniyor. Toplamda 29 milyon Türk oyuncu bulunuyor. Bu da her 3 kişiden 1’inin oyun oynadığını ifade ediyor. Verilere göre geçtiğimiz yıl kullanıcıların en fazla satın aldığı oyun aksesuarı mouse oldu.

Oyun aksesuarları en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da rağbet görüyor. Doğu illeri ise en son sırada yer alıyor.

Bir oyun için harcanan aksesuar maliyetinin oldukça ilginç olduğu söylenebilir. 70 TL’lik oyunlar için ortalama 520 TL’lik aksesuar harcaması yapıldığını gösteriyor. X 2017 yılında gaming ürünlerinin satışı televizyon satışlarını geçti. Oyun dünyasına dair en çok satılan ürünleri mouse’da sonra klavye, disk, işlemci, ram ve ekran kartı oluşturuyor.

-Kullanıcılar hazır gaming bilgisayarı almaktansa kendileri toplamayı tercih ediyorlar.